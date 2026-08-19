マンチェスター・ユナイテッドがブライトンに所属するカメルーン代表MFカルロス・バレバの獲得に迫っているようだ。19日、イギリスメディア『スカイスポーツ』やスポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。

報道によると、ブライトンとの交渉は大詰めを迎え、完全合意に近づいているとのこと。マンチェスター・ユナイテッドが提示した固定費6000万ポンド（約129億円）と500万ポンド（約11億円）のアドオンという条件は、ブライトンの要求額を下回っているものの、協議は友好的に進んでいるという。クラブ間交渉が合意に至り次第、速やかにメディカルチェックが実施される予定で、問題がなければバレバは2031年6月末までの5年契約にサインする見通しだ。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、未だクラブ間合意には達していないものの、マンチェスター・ユナイテッドがバレバを獲得する見通しと指摘。同選手は昨年夏からマンチェスター・ユナイテッドへの移籍を希望していたという。

マンチェスター・ユナイテッドはブラジル代表MFカゼミーロ（現：インテル・マイアミ）が昨シーズン限りで退団。中盤の補強を今夏の最優先事項とし、すでにベルギー代表MFユーリ・ティーレマンスとブラジル代表MFアンドレイ・サントスを獲得している。

バレバは2004年生まれの現在22歳。2022年1月に母国のクラブからリールに入団し、同年夏にトップチームデビューを飾った。翌年にはブライトンへ活躍の場を移し、ここまで公式戦通算112試合に出場。カメルーン代表としては国際Aマッチ通算16キャップを誇る。

なお、バレバはプレシーズンで足首のじん帯を負傷したものの、それほど深刻なものではなく、長期離脱の可能性は低いと『アスレティック』は報じている。