今日の運勢 8月20日（木）「12星座占いランキング」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月20日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月20日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？しっかりゴールにたどり着ける日。目の前のことを一つずつ丁寧にこなしていくだけで、大きな前進につながるはずです。背負いすぎず、でも手は抜かないバランスが大切。夜には恋愛運や対人運も上がりそう。指輪やブレスレットを身につけるといいでしょう。気持ちがふっと軽くなる日。最近頭の中がごちゃごちゃしていたなら、今日は自然と解放されそうです。過去にとらわれず、前を向くことが大事。考えすぎていたことを手放してみましょう。リフレクソロジーで足裏をほぐすと、心も体もリセットできそう。深いところで満たされる日。スピリチュアルなことや精神的なことに触れてみると、今後の方向性でピンとくるものがありそう。日ごろの感謝を形にするのにも良いタイミングです。お墓参りに行くと、心が静まって新しいエネルギーが湧いてくるはず。淡々とタスクをこなせる日。人付き合いでちょっとした行き違いがあっても、白黒つけず柔らかく受け流していきましょう。迷った時には、判断を保留にしておくほうがうまくいきそうです。お肌の保湿をいつもより丁寧にすると◎。足元を見直すと良い日。競争心に振り回されるより、自分のペースでコツコツ積み上げることを意識しましょう。趣味や学びの中から、今後のヒントが見つかるかもしれないので、アンテナは広めに。白いものを食べると運気の巡りが良くなりそう。新しい情報が入ってきやすい日。お仕事やキャリアについて、気になる話はメモしておくと後で役立ちそうです。仲間との関わりの中に、次のチャンスが隠れていることもあるかも。首周りをほぐすと、思考がクリアになって流れが変わるはず。直感が冴える日。身近な人とのやりとりで、「なんとなくこうしたほうがいい」という感覚が働きやすいタイミングです。家の中を整えるのにも向いているので、夜はお片付けをしても良さそう。周りの人をこまめに手伝うと、良い循環に繋がるでしょう。今後のことを考えると良い日。すぐに成果が出なくても、今の取り組みが後からじわじわ効いてくるはずです。焦って方向転換するより、今の延長線上で改善を探していきましょう。腰のストレッチをすると、体が軽くなって運気アップに。自分との向き合い方を見直す日。気分が晴れなくても、それは成長の前触れだと思っておきましょう。無理にポジティブにならず、今の気持ちをそのまま受け止めてみて。お金の使い方は少し慎重に。今までやったことがない資格や勉強を調べてみると吉。距離感に注意したい日。コミュニティの中で居心地の悪さを感じても、無理に合わせないことが大事です。今日はひとりの時間を大切にして、心のエネルギーを温存しておいて。新しいコップやグラスを手に入れると、良い出会いがやってくるかも。予想外の出来事が起こりやすい日。思い通りにいかなくても、慌てず構えていれば大丈夫です。感情のアップダウンが激しくなりやすいので、イラッときたら一度その場を離れましょう。体力をつけるために、軽い運動を取り入れると心も安定しそう。モヤモヤしやすい日。パートナーに対して不満が湧いても、相手を変えようとするほど逆効果になりやすいので、一歩引いて見守る姿勢を意識しましょう。今日はお金の貸し借りも避けるのが無難です。藍色の小物を持つと運気回復に。あちこちから求められて、つい全部に応えようとしてしまう日かもしれません。でも、本当に大事なことはひとつだけ。今日はこれだけやり切る、と決めて集中するほうが、結果的にうまくいくはずです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4