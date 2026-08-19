チャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）に所属するチャールトンのホームスタジアムで遺体が発見された。

イギリスメディア『BBC』によると、チャールトンの本拠地『ザ・ヴァレイ』で現地時間19日朝に33歳の男性の遺体が発見されたとのこと。警察および救急隊員が通報を受けて駆けつけたものの、現場で死亡が確認されたという。現時点で死因は特定されていないが、警察は男性が18日未明に高所から転落した可能性があるとして捜査を進めているようだ。

これを受け、チャールトンはクラブ公式サイトで声明を発表。遺族へ哀悼の意を表すとともに、引き続き警察の捜査に協力していくことを強調した。

「クラブ一同、極めて困難な状況にある故人のご家族、ご友人、そして親しい方々に対し、心よりお悔やみと哀悼の意を表します。クラブは引き続き当局の捜査に協力してまいります。また、関係者のプライバシーに配慮いただくようお願い申し上げます」

「なお、本件に関してクラブ側に何らかの不正や過失があったという事実は認められていません。最後に、極めて困難かつ痛ましい状況への対応にあたり、プロフェッショナルな姿勢を貫いたスタッフに深く感謝の意を表します」

『ザ・ヴァレイ』では先週末に2026－27シーズンのチャンピオンシップ開幕節が行われ、チャールトンはダービー・カウンティを2－1で下していた。