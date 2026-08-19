ボルシアMGは、日本代表CB板倉滉の獲得でアヤックスと合意に達したようだ。18日、ドイツメディア『スカイ・スポーツ』が報じている。

日本人3選手を擁するこのクラブは、リーズへの移籍が目前となっているニコ・エルヴェディの後釜として、板倉滉に白羽の矢を立てたとのこと。昨夏にアヤックスへと完全移籍した29歳の復帰に際して、350万ユーロ（約6億5000万円）の固定額にボーナス込みで総額約400万ユーロ（約7億4000万円）で合意に達した模様。また、セルオン条項（アヤックスは将来売却額の一部権利を保有）も盛り込まれている、と同メディアが併せて伝えている。

ボルシアMGと板倉は、2030年夏までの4年契約を締結するという。メディカルチェックは19日（水）に予定されており、通過後に正式発表となる見込みだ。

川崎フロンターレとベガルタ仙台の元選手は、マンチェスター・シティに将来性を買われて移籍した後、2022年夏にボルシアMGに加入。“フォーレン（クラブの愛称）”で主力として活躍した。一方で、昨夏に加入したアヤックスでは、ケガによる戦線離脱で公式戦26試合の出場にとどまると、今シーズンから指揮を取るミチェル新監督の構想外となり、オランダの名門も売却を推し進めていたことが取り沙汰されていた。