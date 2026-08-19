「令和８年度公民連携フォーラム」を開催

2026年7月28日、大阪府主催の「令和8年度公民連携フォーラム」が開催された。 開催概要 イベント名：令和8年度公民連携フォーラム

開催日時：2026年7月28日（火曜日）

主催：大阪府

会場提供：株式会社りそな銀行（大阪市中央区備後町2-2-1りそな大阪本社ビルB2）

つながるだけで終わらせない、自治体×企業連携

令和7年度に新たに大阪府と包括連携協定を締結したフィリップ モリス ジャパン合同会社の取組み紹介や、「つながるだけで終わらせない、自治体×企業連携」をテーマにしたトークセッションが行われた。

トークセッションでは、大阪府と包括連携協定を結んでいる、アース製薬株式会社、大阪いずみ市民生活協同組合、株式会社ダスキンが登壇。りそな総合研究所株式会社 リーナルビジネス部長 藤原 明 氏がモデレーターを務めた。

各企業がこれまでどのように具体的な取組みへとつなげてこられたのか、また、これまでの連携の中で感じられた手応えや、連携を継続できている理由、現場での工夫などを紹介し、公民連携を実践するための意見を述べた。

フォーラムの様子

トークセッションの様子

参加者からは、「具体的な事例が紹介され、公民連携をの取組みを進めるイメージができた。」「各社が感じている課題にも共感でき、その中で連携を継続する工夫が参考になった。」といった声が聞かれた。

協力企業（50音順）

アース製薬株式会社

令和4年11月28日に包括連携協定を締結。

●健康・保健衛生

●地域活性化

●環境

●安心・安全

●子ども・教育

●働き方改革・ダイバーシティ

●府政のPR

の7分野にわたり連携。

大阪いずみ市民生活協同組合

平成29年2月8日に包括連携協定を締結。

●子ども・教育

●福祉

●健康

●環境

●安心・安全

●地域活性化・まちづくり

●人権・多様性

の7分野にわたり連携。

株式会社ダスキン

令和3年7月16日に包括連携協定を締結。

●健康

●子ども・教育

●福祉

●雇用

●安全・安心

●環境

の6分野にわたり連携

フィリップ モリス ジャパン合同会社

令和8年3月26日に包括連携協定を締結。

●環境

●安心・安全

●地域活性化・まちづくり

●人権・多様性

●雇用

の5分野にわたり連携。

株式会社りそな銀行

平成27年7月13日に包括連携協定を締結。

●子ども・教育

●産業・中小企業振興

●地域活性化・まちづくり

●安心・安全

●福祉

●環境

●健康

の7分野にわたり連携

各種リンク先

・大阪府公民戦略連携デスク

・アース製薬株式会社

・大阪いずみ市民生活協同組合

・株式会社ダスキン

・フィリップ モリス ジャパン合同会社

・株式会社りそな銀行