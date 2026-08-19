ユヴェントスは18日、トッテナム・ホットスパーからイタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオを期限付き移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2027年6月30日までとなる。

なお、イタリアメディア『スカイスポーツ』によると、この契約には買い取りオプションが付帯しており、ヴェントスが買い取りオプションを行使する場合、移籍金は800万ユーロ（約14億7000万円）となり、さらにパフォーマンスに応じた200万ユーロ（約3億7000万円）の追加ボーナスが発生するという。

今夏の移籍市場で新たな守護神の補強を目指していたユヴェントスは、これまでパルマ・カルチョに所属する日本代表GK鈴木彩艶や、アストン・ヴィラのアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスに関心を示していたが、いずれも契約には至っていなかった。しかし、最終的にイタリア代表GKミケーレ・ディ・グレゴリオに代わるGKとして29歳のヴィカーリオを迎え入れた。

ヴィカーリオは、これまでヴェネツィアやペルージャ、エンポリなどイタリアのクラブで経験を積み、2023年夏にトッテナム・ホットスパーへステップアップ。3シーズンの在籍で公式戦通算117試合に出場し、2024－25シーズンにはUEFAヨーロッパリーグ制覇に貢献した。

【動画】ユヴェントスがヴィカーリオの獲得を正式発表！



