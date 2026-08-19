広島 vs 中日 2026年8月19日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 中日 中 1 1 3 0 広島 広 3 3 4 0 1回裏 広島の攻撃 OUT 中1-3広 6番 佐々木 泰 センターツーベースヒット 広島得点！ 中 1-3 広 ランナー：2塁

OUT 5番 秋山 翔吾 ライトヒット ランナー：1塁

OUT 4番 坂倉 将吾 ショートゴロ 2アウト

OUT 中1-2広 3番 Ｓ・ファビアン レフトホームラン 広島得点！ 中 1-2 広

OUT 櫻井 頼之介 がワイルドピッチ ランナー：2塁

OUT 2番 菊池 涼介 空振り三振 1アウト

OUT 1番 名原 典彦 ライトヒット ランナー：1塁 1回表 中日の攻撃 OUT 6番 細川 成也 空振り三振 3アウト

OUT 中1-0広 5番 Ｊ・ボスラー ライトヒット 中日得点！ 中 1-0 広 ランナー：1、2塁

OUT 4番 Ｍ・サノー ライトヒット ランナー：1、3塁

OUT 3番 上林 誠知 ライトヒット ランナー：1塁

OUT 2番 岡林 勇希 レフトフライ 2アウト

OUT 1番 福永 裕基 ライトフライ 1アウト (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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