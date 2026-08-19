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2026.08.19 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
中日 1 1 3 0
広島 3 3 4 0

  • OUT

    中1-3広

    6番 佐々木 泰 センターツーベースヒット 広島得点！ 中 1-3 広 ランナー：2塁

  • OUT

    5番 秋山 翔吾 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    中1-2広

    3番 Ｓ・ファビアン レフトホームラン 広島得点！ 中 1-2 広

  • OUT

    櫻井 頼之介 がワイルドピッチ ランナー：2塁

  • OUT

    2番 菊池 涼介 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 名原 典彦 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 細川 成也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    中1-0広

    5番 Ｊ・ボスラー ライトヒット 中日得点！ 中 1-0 広 ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 上林 誠知 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 岡林 勇希 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 ライトフライ 1アウト

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