「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
2026.08.19 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
-
OUT
中1-3広
6番 佐々木 泰 センターツーベースヒット 広島得点！ 中 1-3 広 ランナー：2塁
-
OUT
5番 秋山 翔吾 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 坂倉 将吾 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
中1-2広
3番 Ｓ・ファビアン レフトホームラン 広島得点！ 中 1-2 広
-
OUT
櫻井 頼之介 がワイルドピッチ ランナー：2塁
-
OUT
2番 菊池 涼介 空振り三振 1アウト
-
OUT
1番 名原 典彦 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 細川 成也 空振り三振 3アウト
-
OUT
中1-0広
5番 Ｊ・ボスラー ライトヒット 中日得点！ 中 1-0 広 ランナー：1、2塁
-
OUT
4番 Ｍ・サノー ライトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 上林 誠知 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 岡林 勇希 レフトフライ 2アウト
-
OUT
1番 福永 裕基 ライトフライ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.