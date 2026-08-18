オリックスの太田椋内野手が8月に入ってからも快打を連発し、高打率をキープしている。この間、2度負傷で欠場するコンディション不良に見舞われたが、好調の秘密はけがのおかげだという。

「まあ、いろんなところが痛いのが、逆にいいのかもしれませんね。けがの功名？ 間違いないです」。太田が屈託なく笑った。

太田は大阪府羽曳野市出身。天理高（奈良）から2018年ドラフト1位でオリックスに入団。逆方向にも強い打球が打てる打力や勝負強さが持ち味だが、死球などのけがに苦しみ6年目の2024年からレギュラーに定着した。今季も前半戦に自打球で欠場し、右ふくらはぎへの死球で登録抹消を余儀なくされた。

後半戦は8月3日の楽天戦（東京ドーム）の守備で左手首を痛め2試合欠場。11日の楽天戦（楽天モバイル）では、柴田大地投手の151kmのストレートを左肩甲骨付近に死球を受けたが、１試合に欠場しただけで闘いの場に戻ってきた。骨に異常がなかったとはいえ、痛みはすぐに消えてはくれない。それでも最短で復帰したのは「4番」としての責任感だ。クライマックスシリーズ進出に向け負けられない試合が続く中で、チームを盛り立てることしか頭になかった。

左手首を痛めた3日以降、16日までの8試合で連続安打を放ち（30打数12安打、打率.400）、死球後の4試合では、17打数7安打、3打点、打率.412と4番の重責を果たしている。太田は、打撃の状態について「いい状態です。狙い球を1球で確実に仕留める確率が高いんです」といい、好調の要因にけがの効果を挙げる。

「もうテーピングだらけです。あまり力が出せないので、いかに少ない力で打つかと考えたら、変な力が入らなくなったんです。練習でも、遠くへ飛ばそうと思わず、質のいい打球を打とうと思っています」と明かす。けがによる痛みと上手に付き合いながら、“脱力”打法で新境地を開く。

取材・文＝北野正樹