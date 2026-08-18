ドルトムントは18日、PSVからオランダ代表MFヨエイ・フェールマンを完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2031年6月30日までとなり、背番号は「25」を着用する。

ドイツメディア『スカイスポーツ』によると、移籍金は2150万ユーロ（約40億円）となり、年俸は300万ユーロ（約5億5000万円）～400万ユーロ（約7億3000万円）程度と見込まれている。

ドイツ屈指の名門クラブに加入したフェールマンは、クラブの公式サイトを通じて、「ボルシア・ドルトムントはヨーロッパでも有数のビッグクラブであり、このクラブの一員になれたことを誇りに思う。ここにいられることを心から嬉しく思うし、ドルトムントとともに成功を分かち合いたい」と述べ、新天地での活躍を誓った。

現在27歳のフェールマンはフォレンダムの下部組織出身で、同チームでトップチームデビュー。ヘーレンフェーンを経て、2022年1月にPSVへ完全移籍を果たしており、オランダ国内で順調にステップアップ。PSVでは通算198試合出場で31ゴール67アシストを記録するなど、チームの中心選手として活躍し、エールディヴィジ3連覇を含め、計8個のタイトル獲得に貢献した。