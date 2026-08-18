今日の運勢 8月19日（水）「12星座占いランキング」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月19日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月19日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？良い知らせが届くなど、嬉しい出来事が起こりそう。自分ならきっとできるというポジティブなイメージを持つと、良い縁も近づいてくるようです。やる気がある今日は、ダイエットに励むのもアリ。経験を活かして、より高みを目指すことができそう。興味があるものを、さらに学んでいくようにしましょう。自分の持っている知識を後輩に伝えていくのもいいかも。よりアイデアなどが生まれやすくなりそう。明るい気分が戻ってきて、自分らしく過ごすことができそうです。親友や恋人とランチを楽しむのも良いでしょう。さまざまな話ができると、心が軽くなってさらに元気になれるようです。少し距離を感じていた人とも、話が合う瞬間がありそう。最近興味がある話などであなたの熱意を届けていくといいでしょう。恋愛も好調で、気になっていた人から連絡が届き、再び縁ができるかも。今日は、一つのことに集中する方が上手くいきそう。コツコツ行っていくと、自分自身と向き合う時間が生まれるようです。いろいろなアイデアが浮かんだら、パートナーや恋人に話してみると良いでしょう。自由気ままな時間を作ってみましょう。不満に感じていたことやストレスから解放されて心が軽くなることでしょう。お気に入りのラジオや音楽を聞くのもアリ。素敵な言葉に耳を傾けてみて。時間を有効に使うようにしましょう。今日できることは、午前中からテキパキ行っていくと吉。これだけ出来たという達成感は、自分の強みにもなってくるようです。空いた時間も自分磨きに使ってみましょう。焦りやすいようですが、なるべく落ち着いて行動するようにしましょう。不安に思っていることなどを書き出してみると良いかも。客観的になれると、冷静な自分が戻ってくるようです。何か迷っていることがあったら、家族に相談してみると良いでしょう。早めに打ち明けることで、解決策も見つかりやすくなるようです。今日は身の回りを掃除するのもあり。なくしていたものが見つかりそう。今日はお金を使うことより、蓄えることを考えてみよう。SNSなども参考にして貯蓄方法を見直してみると良いでしょう。食生活の工夫をするのもアリ。料理のレシピが増えれば恋愛運もアップの予感。誰かにとって良いものが、あなたにとってプラスになるとは限らないかも。比較せずに、自分に合うものを選んでいくようにしましょう。メイク用品なども実際に使ってみて、自分にぴったりくるものを愛用してみて。疲れが出やすいタイミングなので、無理をしないことが大事。人付き合いもほどほどに。映画やドラマなどを見て、泣いたり笑ったりできるとスッキリできるようです。夜は早めに就寝を。過ぎた事にこだわりすぎない方が良いかも。どうにもならない過去に目を向けるよりも、先を見ていくと、今必要なものが分かってくるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/