アジアサッカー連盟（AFC）は18日、2026－27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の組み合わせ抽選会を実施した。
アジア最強クラブを決めるACLEには東西各16チームの合計32チームが出場し、各チームはリーグステージで8試合を消化。各地区の成績上位8チームがホーム＆アウェイ方式のラウンド16へ進出し、準々決勝以降のファイナルズはすべて一発勝負となる。
Jリーグからは2025明治安田J1リーグの上位3チームである鹿島アントラーズ、柏レイソル、京都サンガF.C.のほか、明治安田J1百年構想リーグを制したヴィッセル神戸、昨シーズンのAFCチャンピオンズリーグ（ACL2）で優勝し、プレリミナリーステージを勝ち抜いたガンバ大阪の合計5チームが参戦。Jリーグ勢は一昨シーズンに川崎フロンターレ、昨シーズンにFC町田ゼルビアが決勝に進出したが、いずれもアル・アハリ・サウジに敗れ、2年連続準優勝となっている。
リーグステージは同国対決を避けるレギュレーションとなっているため、5クラブが参戦しているJリーグ勢の対戦相手はすべて同じとなった。Jクラブの対戦カードは以下の通り。
◼︎鹿島アントラーズ
▼ホーム
全北現代（韓国）
ニューカッスル・ジェッツ（オーストラリア）
浦項スティーラース（韓国）
ラーチャブリー（タイ）
▼アウェイ
ブリーラム・ユナイテッド（タイ）
大田ハナシチズン（韓国）
ポートFC（タイ）
コンアン・ハノイ（ベトナム）
◼︎柏レイソル
▼ホーム
ブリーラム・ユナイテッド（タイ）
大田ハナシチズン（韓国）
ポートFC（タイ）
コンアン・ハノイ（ベトナム）
▼アウェイ
全北現代（韓国）
ニューカッスル・ジェッツ（オーストラリア）
浦項スティーラース（韓国）
ラーチャブリー（タイ）
◼︎京都サンガF.C.
▼ホーム
全北現代（韓国）
ニューカッスル・ジェッツ（オーストラリア）
浦項スティーラース（韓国）
ラーチャブリー（タイ）
▼アウェイ
ブリーラム・ユナイテッド（タイ）
大田ハナシチズン（韓国）
ポートFC（タイ）
コンアン・ハノイ（ベトナム）
◼︎ヴィッセル神戸
▼ホーム
全北現代（韓国）
ニューカッスル・ジェッツ（オーストラリア）
浦項スティーラース（韓国）
ラーチャブリー（タイ）
▼アウェイ
ブリーラム・ユナイテッド（タイ）
大田ハナシチズン（韓国）
ポートFC（タイ）
コンアン・ハノイ（ベトナム）
◼︎ガンバ大阪
▼ホーム
ブリーラム・ユナイテッド（タイ）
大田ハナシチズン（韓国）
ポートFC（タイ）
コンアン・ハノイ（ベトナム）
▼アウェイ
全北現代（韓国）
ニューカッスル・ジェッツ（オーストラリア）
浦項スティーラース（韓国）
ラーチャブリー（タイ）