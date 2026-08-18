アジアサッカー連盟（AFC）は18日、2026－27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の組み合わせ抽選会を実施した。

アジア最強クラブを決めるACLEには東西各16チームの合計32チームが出場し、各チームはリーグステージで8試合を消化。各地区の成績上位8チームがホーム＆アウェイ方式のラウンド16へ進出し、準々決勝以降のファイナルズはすべて一発勝負となる。

Jリーグからは2025明治安田J1リーグの上位3チームである鹿島アントラーズ、柏レイソル、京都サンガF.C.のほか、明治安田J1百年構想リーグを制したヴィッセル神戸、昨シーズンのAFCチャンピオンズリーグ（ACL2）で優勝し、プレリミナリーステージを勝ち抜いたガンバ大阪の合計5チームが参戦。Jリーグ勢は一昨シーズンに川崎フロンターレ、昨シーズンにFC町田ゼルビアが決勝に進出したが、いずれもアル・アハリ・サウジに敗れ、2年連続準優勝となっている。

リーグステージは同国対決を避けるレギュレーションとなっているため、5クラブが参戦しているJリーグ勢の対戦相手はすべて同じとなった。Jクラブの対戦カードは以下の通り。

◼︎鹿島アントラーズ

▼ホーム

全北現代（韓国）

ニューカッスル・ジェッツ（オーストラリア）

浦項スティーラース（韓国）

ラーチャブリー（タイ）

▼アウェイ

ブリーラム・ユナイテッド（タイ）

大田ハナシチズン（韓国）

ポートFC（タイ）

コンアン・ハノイ（ベトナム）

◼︎柏レイソル

▼ホーム

ブリーラム・ユナイテッド（タイ）

大田ハナシチズン（韓国）

ポートFC（タイ）

コンアン・ハノイ（ベトナム）

▼アウェイ

全北現代（韓国）

ニューカッスル・ジェッツ（オーストラリア）

浦項スティーラース（韓国）

ラーチャブリー（タイ）

◼︎京都サンガF.C.

▼ホーム

全北現代（韓国）

ニューカッスル・ジェッツ（オーストラリア）

浦項スティーラース（韓国）

ラーチャブリー（タイ）

▼アウェイ

ブリーラム・ユナイテッド（タイ）

大田ハナシチズン（韓国）

ポートFC（タイ）

コンアン・ハノイ（ベトナム）

◼︎ヴィッセル神戸

▼ホーム

全北現代（韓国）

ニューカッスル・ジェッツ（オーストラリア）

浦項スティーラース（韓国）

ラーチャブリー（タイ）

▼アウェイ

ブリーラム・ユナイテッド（タイ）

大田ハナシチズン（韓国）

ポートFC（タイ）

コンアン・ハノイ（ベトナム）

◼︎ガンバ大阪

▼ホーム

ブリーラム・ユナイテッド（タイ）

大田ハナシチズン（韓国）

ポートFC（タイ）

コンアン・ハノイ（ベトナム）

▼アウェイ

全北現代（韓国）

ニューカッスル・ジェッツ（オーストラリア）

浦項スティーラース（韓国）

ラーチャブリー（タイ）