アジアサッカー連盟（AFC）は18日、2026－27シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2の組み合わせ抽選会を実施した。

前身のAFCカップを引き継ぎ、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）に次ぐアジア2番目の大会という位置付けになっているACL2。Jリーグからは天皇杯を制覇したFC町田ゼルビアが参戦し、昨シーズンのガンバ大阪に続くJリーグ勢の大会連覇を目指す。

組み合わせ抽選の結果、町田はグループGに入り、上海申花（中国）、スヴァイリエンFC（カンボジア）、タンピネス・ローバースFC（シンガポール）と対戦することが決まった。グループステージは9月15日に開幕する。組み合わせは以下の通り。

【西地区】

▼グループA

アル・ワフダ・アブダビ（UAE）

ナセフ・カルシ（ウズベキスタン）

アル・クウェート（クウェート）

アル・ハールディーヤ（バーレーン）

▼グループB

アル・ジャジーラ（UAE）

ゴル・ゴハール・シルジャン（イラン）

アル・ムハラック（バーレーン）

FKアルカダグ（トルクメニスタン）

▼グループC

アル・タアーウン（サウジアラビア）

アル・ラーヤン（カタール）

アル・ファイサリー（ヨルダン）

アル・ナフダ（オマーン）

▼グループD

アル・フセイン（ヨルダン）

アル・ショルタ（イラク）

アル・シーブ（オマーン）

イースト・ベンガル（インド）

【東地区】

▼グループE

FCソウル（韓国）

メルボルン・ビクトリー（オーストラリア）

ベトテルFC（ベトナム）

ペルシブ・バンドン（インドネシア）orマニラ・ディガー（フィリピン）

▼グループF

アデレード・ユナイテッド（オーストラリア）

BGパトゥム・ユナイテッド（タイ）

ライオン・シティ・セーラーズ（シンガポール）

大埔FC（香港）

▼グループG

FC町田ゼルビア（日本）

上海申花（中国）

スヴァイリエンFC（カンボジア）

タンピネス・ローバースFC（シンガポール）

▼グループH

江原FC（韓国）

クチン・シティFC（マレーシア）

傑志（香港）

プノンペン・クラウン（カンボジア）