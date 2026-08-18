アジアサッカー連盟（AFC）は18日、2026－27シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2の組み合わせ抽選会を実施した。
前身のAFCカップを引き継ぎ、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）に次ぐアジア2番目の大会という位置付けになっているACL2。Jリーグからは天皇杯を制覇したFC町田ゼルビアが参戦し、昨シーズンのガンバ大阪に続くJリーグ勢の大会連覇を目指す。
組み合わせ抽選の結果、町田はグループGに入り、上海申花（中国）、スヴァイリエンFC（カンボジア）、タンピネス・ローバースFC（シンガポール）と対戦することが決まった。グループステージは9月15日に開幕する。組み合わせは以下の通り。
【西地区】
▼グループA
アル・ワフダ・アブダビ（UAE）
ナセフ・カルシ（ウズベキスタン）
アル・クウェート（クウェート）
アル・ハールディーヤ（バーレーン）
▼グループB
アル・ジャジーラ（UAE）
ゴル・ゴハール・シルジャン（イラン）
アル・ムハラック（バーレーン）
FKアルカダグ（トルクメニスタン）
▼グループC
アル・タアーウン（サウジアラビア）
アル・ラーヤン（カタール）
アル・ファイサリー（ヨルダン）
アル・ナフダ（オマーン）
▼グループD
アル・フセイン（ヨルダン）
アル・ショルタ（イラク）
アル・シーブ（オマーン）
イースト・ベンガル（インド）
【東地区】
▼グループE
FCソウル（韓国）
メルボルン・ビクトリー（オーストラリア）
ベトテルFC（ベトナム）
ペルシブ・バンドン（インドネシア）orマニラ・ディガー（フィリピン）
▼グループF
アデレード・ユナイテッド（オーストラリア）
BGパトゥム・ユナイテッド（タイ）
ライオン・シティ・セーラーズ（シンガポール）
大埔FC（香港）
▼グループG
FC町田ゼルビア（日本）
上海申花（中国）
スヴァイリエンFC（カンボジア）
タンピネス・ローバースFC（シンガポール）
▼グループH
江原FC（韓国）
クチン・シティFC（マレーシア）
傑志（香港）
プノンペン・クラウン（カンボジア）