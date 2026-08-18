マンチェスター・ユナイテッドに所属するポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスに対し、トルコからオファーが届く可能性があるようだ。17日、『テレグラフ』や『BBC』など複数のイギリスメディアが伝えている。

現在31歳のB・フェルナンデスは、2020年1月にスポルティングからマンチェスター・ユナイテッドへ完全移籍加入し、ここまで公式戦通算327試合で107ゴール108アシストをマーク。昨シーズンはプレミアリーグの年間最多アシスト記録を更新し、年間最優秀選手賞（MVP）に輝いた。

報道によると、すでに契約最終年に突入したB・フェルナンデスに対し、スュペル・リグ（トルコリーグ）歴代最多優勝を誇るガラタサライが関心を寄せているとのこと。海外クラブを対象とした6500万ユーロ（約120億円）の契約解除条項はすでに失効したが、総額5000万ユーロ（約92億円）のオファーおよび年俸2100万ユーロ（約39億円）という条件を提示する用意があるようだ。

しかし、現時点でマンチェスター・ユナイテッドにキャプテン売却の意思はなく、いかなる金額のオファーにも応じない構えだという。現行契約に1年間の延長オプションも付随しているが、クラブは新契約を締結するべく代理人との交渉を続けている模様。B・フェルナンデス本人も残留に前向きと報じられている。

それでも、ガラタサライが今夏の獲得を断念することはなく、今後数日以内にオファーを提示する可能性が高いと報じられている。