バルセロナは17日、クラブOBの元スペイン代表MFセルヒオ・ブスケツ氏がバルセロナ・アトレティック（Bチーム）のアシスタントコーチに就任することを発表した。

クラブの黄金期を支えたレジェンドが、指導者として古巣に戻ってきた。発表によると、ブスケツ氏はコーチングライセンス取得に向けた課程を進めつつ、バルセロナ・アトレティックを率いるジュリアーノ・ベレッチ監督のコーチングスタッフに加わり、若き才能の育成に尽力していくという。

現在38歳のブスケツ氏はバルセロナのカンテラ出身で、2008年にジョゼップ・グアルディオラ監督のもと20歳でトップチームデビューを飾った。シャビ・エルナンデス氏、アンドレス・イニエスタ氏と黄金の中盤を形成し、数多くのタイトル獲得に貢献。チームの心臓として活躍し続け、2023年夏の退団までに公式戦通算722試合出場18ゴール46アシストという成績を残した。

2023年夏からはインテル・マイアミでアルゼンチン代表FWリオネル・メッシと再共闘し、2025シーズン限りで現役引退。国際Aマッチ通算143キャップを誇るスペイン代表ではFIFAワールドカップ南アフリカ2010優勝を含む、主要国際大会3連覇の立役者となった。

【公式画像】ブスケツ氏が古巣バルセロナに帰還！