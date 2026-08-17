パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWブラッドリー・バルコラの去就に注目が集まっている。

現在23歳のバルコラは2023年夏にリヨンからPSGへ加入し、ここまで公式戦通算152試合で39ゴール37アシストをマーク。チャンピオンズリーグ（CL）連覇を含む数々のタイトル獲得に貢献しているが、重要な試合でベンチスタートが続く現状に少なからず不満を抱えており、2028年6月末までとなっている契約期間を延長する意思はない模様だ。

PSGは現地時間16日のトロフェ・デ・シャンピオンでRCランスに0－1で敗れたが、バルコラはこの試合でベンチ入りせず。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、試合後にルイス・エンリケ監督は「移籍市場が終わった後に状況について話すよ」とコメントしたが、以前から同選手に関心を寄せているリヴァプールとの間では、ここ数日間に渡って積極的な交渉が行われているようだ。

バルコラはリヴァプール加入に前向きだが、クラブ間では依然として評価額に大きな差があるとのこと。リヴァプールには1億ユーロ（約180億円）以上を提示する準備があるが、PSGはより高額の移籍金を要求しているようだ。

なお、PSGは今夏の移籍市場でフランス代表FWマグネス・アクリウシェ、スペイン代表FWフェラン・トーレス、ベルギー代表FWミカ・ゴッツを獲得。一方、ポルトガル代表FWゴンサロ・ラモスをミラン、フランス代表FWランダル・コロ・ムアニをユヴェントス、韓国代表MFイ・ガンインをアトレティコ・マドリードへ売却し、前線の入れ替えを進めている。