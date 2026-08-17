リヴァプールは16日、コモとプレシーズンマッチで対戦した。

23日に開催されるニューカッスルとのプレミアリーグ開幕節に向けた総仕上げとなるプレシーズンラストマッチはAXAトレーニングセンター、アンフィールドの2か所で2試合を行う変則的な開催に。

アンフィールドでの開催となった2試合目は守護神アリソン・ベッカーを始めフィルジル・ファン・ダイク、ドミニク・ソボスライ、アレクサンダー・イサク、フロリアン・ヴィルツといった主力がプレーした。

試合はイサクが右ポスト直撃の決定的なシュートを放つなど、リヴァプールが優勢に進めていく。そして、23分には右のハーフスペースをドリブルで攻め上がったジェレミー・フリンポンからのクロスをボックス左で収めたコーディ・ガクポが冷静にGKとの1対1を制して先制に成功。

さらに、前半終了間際にはセットプレー流れからファン・ダイク、ガクポとつないでボックス左から正確な折り返しが供給されると、これをファーに走り込んだジェレミー・ジャケがワンタッチで合わせ、2点リードで試合を折り返した。

後半はメンバーを入れ替えながら少し省エネモードでの戦いとなり、コモに幾度か際どいシーンを作られたものの、アリソンを中心に要所を締める守備で完封。2－0のスコアで快勝した。

なお、AXAトレーニングセンターで非公開での開催となった1試合目はコンディション途上の主力やサブ組、若手を主体に35分×2で開催。遠藤航、アレクシス・マック・アリスター、フェデリコ・キエーザといった選手がプレー。試合は0－0のスコアで終了している。

【ハイライト動画】ガクポ＆新加入DFジャケがゴール