FAコミュニティ・シールド2026が16日に行われ、アーセナルとマンチェスター・シティが対戦した。

2026－27シーズンのプレミアリーグ開幕を約1週間後に控え、新シーズンを占う一戦が行われた。昨シーズンのプレミアリーグ王者であるアーセナルは、ブルーノ・ギマランイスを補強し盤石の陣容を整え、ミケル・アルテタ監督の下、チームの成熟を図っている。一方、FAカップの覇者マンチェスター・Cは、10年クラブを率いたジョゼップ・グアルディオラ前監督が退任し、エンツォ・マレスカ監督を招へい。功労者のベルナルド・シウバやジョン・ストーンズらが退団し、新時代の幕開けを告げるシーズンとなる。

試合は開始24秒でスコアが動き、アーセナルが先制。マンチェスター・Cを押し込むと、マイルズ・ルイス・スケリーのスルーパスにリッカルド・カラフィオーリが抜け出し、冷静にゴールへ流し込んだ。その後、お互いにチャンスを作り出すも、両チームの守備陣が体を張った守備で対応する。

迎えた28分、アーセナルが大きな追加点。マルティン・ウーデゴーアがフリーでアーリークロスを供給すると、フリストス・ツォリスが頭で折り返し、最後はカイ・ハヴァーツが押し込み、リードを2点に広げる。対するマンチェスター・Cもアーリン・ハーランドやジェレミー・ドクが立て続けにシュートを放つが、GKダビド・ラヤの牙城を崩すことはできず、前半終了を迎える。

後半の立ち上がりには、アーセナルが決定的な3点目を奪取。左サイドへボールを展開し、ツォリスがカットインから中央へパス。そこにウーデゴーアが合わせると、キックフェイントでGKジャンルイジ・ドンナルンマの態勢を崩し、シュートを決め切った。アーセナルはブカヨ・サカ、マンチェスター・Cはラヤン・シェルキなどを投入し、互いに交代カードを切る。マンチェスター・Cが押し込む時間を作るが、アーセナルのブロックを崩し切るまでには至らず、終盤戦に突入する。

81分、アントワーヌ・セメニョがエリア内から鋭いシュートを放つが、GKラヤが右手1本でセーブ。その後もアーセナルの堅い守備を破ることはできず、このまま試合終了。アーセナルがマンチェスター・Ｃを下し、3－0で完封勝利を収めた。



次戦は両チームともにプレミアリーグ開幕節となり、アーセナルは現地時間21日に昇格組のコヴェントリーと、マンチェスター・Cは同23日にボーンマスとそれぞれ対戦する。

【スコア】

アーセナル 3－0 マンチェスター・シティ

【得点者】

1－0 1分 リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル）

2－0 28分 カイ・ハヴァーツ（アーセナル）

3－0 48分 マルティン・ウーデゴーア（アーセナル）

【ゴール動画】アーセナルが電光石火の先制点！



