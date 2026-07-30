Uber Japanは7月27日、「迎車料0円」キャンペーンを大阪府内(大阪市全24区、および東大阪市・守口市・堺市堺区・吹田市・八尾市)で開始した。

期間中、Uberアプリから「迎車料0円」と表示されたUber Taxiを選択すると、流しのタクシーと実質同等の料金(走行中のメーター料金のみ)で乗車できる。この特典は、期間中対象となるすべての乗車で何度でも利用できるほか、Uber for Business利用者も対象となる。

期間は7月27日～9月7日。発着地が空港の乗車・現金払いでの乗車・予約機能を活用した配車は対象外となる。

利用方法

なお、本キャンペーンでは、同社が利用者の迎車料金を全額負担する。提携タクシー会社には迎車料金が従来どおり支払われるため、各社の収益や料金体系に影響はないという。

同社代表代表 ゼネラルマネージャー 山中志郎氏は次のように述べている。

「配車アプリは便利な一方、『流しより高い』というイメージを持たれている方は少なくありません。今回のキャンペーンでは、その価格面での心理的ハードルを取り除くことで、まずは一度Uber Taxiを体験していただきたいと考えています。実際にご乗車いただくことで、目的地設定やキャッシュレス決済、待ち時間の有効活用など、アプリ配車ならではの便利さを実感いただけると確信しています。Uber Japanは、料金面・利便性の両面から、より多くの方に配車アプリを日常の移動手段として選んでいただける環境づくりを進めてまいります。」

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