三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザは、2026年9月に開業20周年を迎える。これを記念し、年間を通して展開している「LAZONA 20th ANNIVERSARY」のハイライトとして、9月を中心に多彩なイベントやキャンペーンを開催する。

LAZONA 20th ANNIVERSARY

8月17日～30日は、平成レトロをテーマに、ラゾーナ開業当時に流行したアイテムなどを館内に展示する「世代を超えてときめく 平成コレクション in LAZONA」を開催する。

8月17日～9月25日の期間中、館内にはLAZONAの頭文字「L」をモチーフにした「20th ANNIVERSARY フォトスポット」を設置。フォトスポットの裏側にはこれまで応募された「ラゾーナ川崎プラザ川柳」の中から選定した優秀作品を掲出する。

20th ANNIVERSARY フォトスポット ※イメージ

9月1日～27日には、「20th ANNIVERSARY特典 THANKS Fair」を開催。アニバーサリー特典や20周年限定アイテムなど、期間限定の特別な特典を展開する。

9月18日・19日には、開業20周年を記念してルーファ広場で音楽とこだわりのお酒などを楽しむ「LAZONA MUSIC GARDEN」を開催する。アーティストによる音楽ライブに加え、音楽と親和性の高いアイテムやフードなどが楽しめる。

LAZONA MUSIC GARDEN(過去開催時の様子)

9月18日～10月31日には、グラン・フードの対象店舗を巡る期間限定のスタンプラリー「秋のお弁当マラソン～食べて・巡って・目指せ完走～」を実施する。スタンプを一定数集めると、ラゾーナ川崎プラザの館内店舗で利用できるお買物券と交換できる。

9月26日・27日には、恒例の「秋祭りinラゾーナ」を開催。縁日や20年前のヒット曲に合わせた盆踊り、和太鼓パフォーマンスなどのコンテンツが楽しめる。館内の人気グルメショップも会場で出張販売する。