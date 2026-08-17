「これってどうしてだっけ?」「あれってホントかな?」普段は特に不思議に思わなかったことが急に気になったり、知っているつもりだったのに実は知らなかったことに気づいたり。本記事ではそんな日常のふとした疑問をきっかけに、思わず誰かに話したくなる面白い雑学を紹介します。

面白い日常のふとした疑問【人間の体編】

私たちの体には、実は不思議がいっぱい。まずは体にまつわるこんな疑問を集めてみました。あなたはいくつ答えられますか?

人のあくびがうつるのはなぜ?

あくびがうつる理由は、相手の行動を無意識にまねる「共感」や「ミラーニューロン」(他者の動作に鏡のように反応する神経細胞)の働きが関係すると考えられています。特に共感しやすい家族や親しい人ほどうつりやすい傾向があるようです。

寒いとどうして鳥肌が立つ?

寒さを感じると、毛穴の周りの小さな筋肉「立毛筋」が収縮し、毛穴が閉じて毛が立つことで鳥肌に。体毛の多い動物と同じく、人間の祖先も逆立てた毛で空気の層をつくって保温していたと考えられます。

衣服などで寒さを防げるようになり、人間の体毛は退化しましたが、鳥肌はその名残といえるでしょう。

爪が伸びる速さは左右でちがう?

一般的によくつかう利き手の爪のほうが速く伸びます。また、人さし指、中指、薬指、親指、小指の順に伸びやすいそう。動かす頻度が高く、血流や刺激が多いことが影響しているようです。

目を開けたままでくしゃみはできる?

ほとんどできません。くしゃみの瞬間は反射的にまぶたが閉じるためです。目を閉じることで頬の筋肉が自然に引き上がり、鼻の穴を広げて空気を外に出す仕組みになっています。

左右の鼻が交互につまるのはなぜ?

鼻には「ネーザルサイクル」と呼ばれる生理現象があり、鼻腔粘膜の血管収縮と拡張が左右で交互に起こります。数時間ごとに入れ替わることで、鼻の粘膜を休ませながら、通気性を保つことができています。

お湯や水に長く浸かると指がしわしわになるのはなぜ?

かつては皮膚が水分を吸うためと考えられていましたが、現在は自律神経が血管を収縮させるからという説が有力です。しわができることで、ぬれた物をつかみやすくなることもわかっています。

朝と夜で身長は変わる?

変わります。もっとも身長が高いのは起床時で、夜と比べて約1〜3cmちがう場合も。日中は重力で背骨の椎間板が少しずつ圧縮されて身長が縮み、睡眠中に横になると椎間板が回復して、朝は元の高さに近づくのです。

面白い日常のふとした疑問【食べもの編】

普段何げなく口にしている食べものですが、意外と知らないことも多いはず。ここでは、食べものに関する面白い疑問を紹介します。

食パンの「耳」というのはどうして?

日本では昔から「耳」を物の端を指す言葉としてつかっていたため、食パンのふちも「耳」と呼ばれるようになりました。ちなみに英語では「外皮」という意味の「crust」や「heel of bread」(パンのかかと)と呼んでいます。

たい焼きにも天然と養殖がある?

実はあります。「天然」は一匹ずつ焼く一丁焼きで、皮が薄くあんこが多い傾向に。「養殖」は複数匹を一度に焼く型をつかう方法で、皮は厚め、中身はあんこのほかにもクリームやチョコなど多彩であることが多いです。

白菜の黒い点々はなに?

白菜の黒い斑点は「ゴマ症」と呼ばれる現象によって生じたポリフェノール。栽培環境や保存中のストレスによってできるもので、カビや病気ではないため、食べても害はありません。

ピーナッツって、なんの仲間?

ピーナッツ(落花生)は、ナッツ(種実類)ではなく、マメ科の植物。花が咲いたあと、子房柄(しほうへい)が地中に伸びて実をつくります。一般的に豆類は炭水化物が多く脂質が少ないのですが、ピーナッツはその逆で栄養成分もナッツと似ています。

日本人にしか消化できない食材ってなに?

「のり」をはじめとする海藻です。海藻には人の消化酵素では分解できない成分が豊富に含まれ、この成分を分解できる特殊な腸内細菌をもっているのは日本人だけ。長い年月、海藻を食べる習慣をつづけてきたなかで、獲得したと考えられています。

いちごの果実はどこ?

私たちが果実と思っている赤い部分は、実は「花托(かたく)」という茎の一部。本当の果実は表面についている小さな粒々で、種の入った一粒一粒がそれぞれ果実にあたります。

ミツバチ１匹が一生をかけて集めるハチミツはどれくらい?

働きバチ1匹が一生で集めるハチミツは、ティースプーン1杯にも満たない量といわれます。働きバチの寿命は平均1カ月ほどで、巣のなかで“内勤”を終えてから、蜜を集める“外勤”に。一生で3万個以上の花を訪れて蜜を集めるのです。

面白い日常のふとした疑問【名前編】

つづいては、当たり前のように思っているモノの名前編です。よく考えると不思議な名前や、実はちがいがよくわからない名前。ここではそんな名前たちを解説していきます。

靴のなかなのになぜ「靴下」?

「靴下」の「下」は表にあらわれていない内側を意味するもので、肌に直接身に着ける下着と同じ。靴の内側に履くから「靴下」なのです。

「ジョギング」と「ランニング」の違いは?

「ジョギング」は、会話ができるほどのゆっくりしたペースで走る運動のこと。一方、「ランニング」は息が弾むくらいのより速い速度で走ることを意味し、トレーニングを目的としたものが多いです。

「カフェラテ」と「カフェオレ」の違いは?

「カフェラテ」はイタリア語で、エスプレッソにスチームミルク(蒸気で温めたミルク)を1対4で加えたもの。「カフェオレ」はフランス語で、ドリップコーヒーに温めたミルクを1対1で加えるのが一般的です。

「デニム」と「ジーンズ」って違うもの?

「デニム」は表面に斜めの線が出る綾織りの丈夫な生地の総称。「ジーンズ」は、そのデニム生地でつくられたパンツを指します。つまりデニムは素材、ジーンズは製品です。

「いくら」と「すじこ」の違いは?

サケ・マスの卵が卵巣の薄い膜に入って「筋のように」つながっているものを「筋子(すじこ)」といいます。「いくら」はすじこを膜から出してバラバラにしたもので、ロシア語で魚卵を意味する「イクラ」が語源です。

「交番」と「駐在所」の違いは?

「交番」は主に都市部にあり、複数の警察官が交代で勤務します。一方、「駐在所」は郊外や地域に設置されることが多く、通常は1人の警察官が常駐し、地域住民との密接な関わりを担っています。

犬の名前はどうして「ポチ」になった?

明治時代、フランス人が自分の犬を「petit(プチ)」(小さい、かわいい)、イギリス人が犬のまだら模様を「spotty(スポッティ)」、アメリカ人が犬をあらわす俗語「pooch(プーチ)」といっていたのを日本人が犬の名前と勘ちがいして広まったという説があります。

オートバイを「単車」と呼ぶのはなぜ?

第二次世界大戦終結後、日本で一般的な乗り物として普及したのは、荷物や人を多く運べるサイドカー。そのため、1台だけで走るオートバイを「単車」と呼んで区別したようです。

面白い日常のふとした疑問【身の回りのあれこれ編】

最後は、身の回りにあるモノや出来事に目を向けたときに、ふと思い浮かぶ素朴な疑問を紹介します。

電話で「もしもし」というのはなぜ?

「もしもし」は、電話が普及しはじめた明治時代、中継ぎをした電話交換手が相手に「申します、申します」と伝えていたのがいつしか省略され、定着したようです。当時「もし」「もしもし」は人を呼び止めるときにもよくつかわれていた言葉でした。

飛行機はどうして空を飛べる?

離陸前、飛行機が高速で前進することで主翼の上側の空気の流れが下側より速くなり、上向きの力＝揚力が発生します。この揚力が「機体の重さ=重力」を上回ることで空を飛ぶことができるのです。

毎日掃除をしているのに、ほこりはどこから来る?

ほこりの正体は、衣類や布団の繊維、髪の毛、皮膚の角質などです。その大半は人が動くことで繊維の断片がはがれ、空中を漂って落ちる綿ぼこり。掃除だけでなく、発生源の布製品を減らすなどの対策が必要です。

「雨模様」ってどんな天候?

「雨模様」は、誤って使う人が多くいますが、雨が降っている様子ではありません。曇っていて今にも雨が降りそうな空の様子を意味する言葉です。

節分に食べる「恵方巻」の方角は誰が決める?

恵方は、その年の福をつかさどる「歳徳神(としとくじん)」がいるとされる方角です。基本的には東北東、西南西、南南東、北北西のいずれかで、中国から伝わった「十干(じっかん)」との組み合わせで決まります。

じゃんけんで勝つ方法は?

不意にじゃんけんを仕掛けられると、多くの人は手の形をつくりやすい「グー」を出す傾向があります。そのため「パー」を出せば勝てる確率が高いです。「最初はグー」からはじめた場合は「グー」以外の手を出しやすくなるため、「チョキ」を出せば負ける確率は低くなります。

招き猫が挙げている手の意味は?

挙げた右手は「金運や財運」、左手は「人やお客」を招くとされています。両手を挙げた招き猫は、その両方の願いを込めた縁起物ですが、「お手上げ」状態にも見えるため、右手と左手の2体を飾る人も多いです。

面白い雑学を会話のネタにして、楽しいコミュニケーションを!

本記事では、意外に答えられなかったり、間違って覚えていたりする日常の疑問と答えを紹介しました。答えのなかに思わず人に教えたくなるような雑学はあったでしょうか?

飲み会の場などでの話題やお子さんに出すクイズとして気軽につかえるネタばかりなので、周囲の人とのコミュニケーションにぜひ役立ててくださいね!