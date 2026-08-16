インテル・マイアミは現地時間15日、MLS（メジャーリーグ・サッカー）・イースタンカンファレンス（東地区）の第20節でナッシュビルSCの本拠地に乗り込み、1－4と大敗した。

試合前の時点で、インテル・マイアミの勝ち点は「38」、ナッシュビルSCの勝ち点は「40」。MLSのイースタンカンファレンスで1位と2位の両チームによる“首位攻防戦”に、インテル・マイアミはルイス・スアレス、カゼミーロ、ロドリゴ・デ・パウルら豪華な面々を送り出す。父ホルヘ・メッシ氏の逝去後、今月12日に行われた2026リーグスカップで公式戦のピッチに戻ってきたリオネル・メッシも、スターティングメンバーに入った。

試合は序盤の17分、エリアス・サードが左サイドから右足で上げたクロスボールを、アンディ・ナハルがヘディングで沈め、ホームチームが先制。しかしながら、インテル・マイアミは22分、カゼミーロからの浮き球スルーパスでペナルティエリア内に侵入したルイス・スアレスが倒され、PKを獲得。キッカーはメッシが務めたが、タイミングをずらして中央を狙ったキックは、GKブライアン・シュヴェーク残した足に阻まれる。こぼれ球をセルヒオ・レギロンが押し込んだが、キックの前にペナルティエリアに入っており、得点は認められない。

なお、メッシ個人としては、PKキッカーを務めた公式戦において、3連続での失敗となっている。出場チームは異なるが、アルゼンチン代表の一員として出場した今夏のFIFAワールドカップ2026において、メッシはグループJ第2節のオーストリア代表戦、およびラウンド16のエジプト代表戦でそれぞれPKを失敗。大会直前に行われた、アイスランド代表との国際親善試合ではPKでゴールを奪っていたが、これで自身は3連続の失敗を経験することとなった。

その後、インテル・マイアミは前半アディショナルタイム、メッシのパスを受けたテラスコ・セゴビアが、ボックス内でのターンから右足シュートを沈め、同点に追いついて前半を終える。しかし、後半に入ると、立ち上がりからナッシュビルSCが猛攻を披露。49分、ハニー・ムフタールの左足シュートで勝ち越すと、56分にはサム・サリッジがバックヒールで追加点を奪い、63分には相手のミスを逃さなかったムフタールがこの日2点目。試合はこのままタイムアップを迎えた。

この結果、勝利したナッシュビルSCが、2位のインテル・マイアミとの勝ち点差を「5」に広げた。次節は19日に控えており、インテル・マイアミはフィラデルフィアと、ナッシュビルSCはニューヨーク・レッドブルズと、それぞれ対戦する。

【スコア】

ナッシュビルSC 4－1 インテル・マイアミ

【得点者】

1－0 17分 アンディ・ナハル（ナッシュビルSC）

1－1 45＋3分 テラスコ・セゴビア（インテル・マイアミ）

2－1 49分 ハニー・ムフタール（ナッシュビルSC）

3－1 56分 サム・サリッジ（ナッシュビルSC）

4－1 63分 ハニー・ムフタール（ナッシュビルSC）

【ハイライト動画】インテル・マイアミは首位攻防戦で大敗