今日の運勢 8月17日（月）「12星座占いランキング」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月17日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月17日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の嬉野つばさ（うれしの・つばさ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？楽しいことをいっぱい思いつきそう。アイデアを形にできるよう、計画してみると良いでしょう。恋愛運も上向きなので、好きな人とたくさん話せそう。深い話もできるようなので、さらに親しくなれるようです。たくさんの人とコミュニケーションを取ることになりそう。あなたのことを深く知りたいと思っている人が多いのかも。集団の中においてもキラリと輝きを放てるようなので、人気者になれる予感。散歩してみたり、自然に触れたりしてみましょう。明るいイメージがふくらんで新しい夢が見つかりそう。やる気もあるので、集中して仕事や勉強をするのも◎情報を仕入れることを心がけて。今日は、仕事先の人や恋人、友人など、相手からの好意を素直に受け取るようにしてみましょう。時には弱音を吐くのもアリかもしれません。いつも頑張っているあなたを助けたい人がいるようです。なんだかのんびりしたい気分のよう。好きなことをずっとしていたかったり、好きな人とまったり過ごしていたいかも。やるべきことは先に片付けて、プライベートが優先できるようにしましょう！直感に従って行動すると良いかも。急に顔が浮かんだ人に連絡をしてみると、会う予定などできそう。新しい展開があると、何だかやる気もわいてくることでしょう。時間があれば散歩をしたり、神社仏閣へ出かけたりすると◎今日は、気分が軽くなれるようなことを積極的に行ってみて。後回しになっていたことを片付けるとスッキリできそう。何か分からないものがあれば、家族や親友に相談してみると良いでしょう。色々な出来事があり、気持ちのアップダウンが激しくなってしまうかも。予定を詰め込みすぎないようにすると◎電子機器を遮断する時間帯を持つなどリフレッシュできるようにしてみましょう。力を蓄えていくような一日を過ごしましょう。これから頑張っていきたいことなど、目標を作ってみるのも良いかも。憧れの人やイメージがあれば、目につくところに写真などを貼ってみると◎。あなたの知識や経験を活かせるような機会が多いようです。自分のことよりも、家族など周りの人に寄り添う一日になるかも。あなたの落ち着いた雰囲気で相手を安心させてあげましょう。自分の体調としっかり向き合うことになりそう。冷静に今の状況を見ると、改善点が見えてくるようです。食生活などにも気を使うようにし、健康美を目指していくと自分らしく輝けることでしょう。思い通りにならないことがあっても、あまり落ち込まないようにしましょう。自分の想いや考えをまとめていくと◎書き出してみると、必要なものが分かってくるようです。お気に入りのお茶を飲むと気分が上がりそう。自分の感覚と現実が合致しやすい日です。特に午前は地に足のついた選択が吉。午後からは、相手をどうやって楽しませるかを意識することが、結果的に自分の魅力度アップにつながるでしょう。■監修者プロフィール：嬉野つばさ（うれしの・つばさ）池袋占い館セレーネ所属。複数のメソッドを融合した独自のリーディングと、バランスの取れた丁寧な鑑定に定評がある。SATORI電話占いへの出演をはじめ、監修コンテンツ『嬉野つばさのインスピレーション占星術』も好評配信中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/