RB大宮アルディージャは16日、ナイジェリア人FWオリオラ・サンデーがシドニーFCに期限付き移籍することを発表した。期限付き移籍期間は2026－27シーズン終了までの1年間となる。

現在23歳のサンデーは、福知山成美高校の留学生として来日し、2022シーズンより徳島ヴォルティスに入団。2023年夏からは1年間ヴァンラーレ八戸への期限付き移籍も経験し、2024年夏からRB大宮アルディージャに加入した。

大宮では公式戦通算56試合に出場し、15ゴールを記録。2026／27明治安田J2リーグでは2試合メンバー外だった。

サンデーは大宮のクラブ公式サイトを通じて、「まず初めに、これまで応援をしてくださったファン・サポーターの皆さま、クラブ関係者の皆さまに心より感謝申し上げます」とコメント。武者修行への意気込みを次のように示した。

「今回このような貴重な挑戦の機会をいただけたことを大変光栄に思っています。新たな環境で多くの経験を積み、選手としても人としてもさらにステップアップできるよう、日々全力で取り組んでまいります。また、新たな舞台でも、RB大宮アルディージャの代表としての自覚と責任を持ち、一試合一試合全力で戦います」

「成長した姿でふたたび皆さまの前に戻って来れるよう努力してまいりますので、引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします」