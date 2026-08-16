トッテナム・ホットスパー（スパーズ）のU－19イングランド代表FWマイキー・ムーアが、ロベルト・デ・ゼルビ監督の手腕に言及した。15日にクラブ公式サイトが伝えた。

ハリー・ケイン以来となるスパーズユースの傑作となりうる19歳は、レンジャーズでの武者修行を終えて、今夏スパーズに合流。新シーズンはケルンへ1年間のドライローンに出る噂が流れるなか、15日のホッフェンハイム戦で2ゴールを記録し、デ・ゼルビ監督へのアピールに成功した。

ムーアは試合後「本日は多くを見せることができて、かなりうまくやれたと思う。今日の成功体験を基にさらに築いていきたい」とパフォーマンスへの手応えを口に。また、昨季終盤から就任して残留に導き、プレシーズンから本格的に戦術を仕込んでいるデ・ゼルビ監督の手腕に賛辞を送った。

「彼は本当に、本当に熱心で、自分の考えをすべて明確に示してくれる。そして、それを僕たち全員が確実に理解できるようにしてくれる。ボールの保持、非保持にかかわらず、一瞬たりとも気を抜く隙を与えてくれないんだ」

「その姿勢から多くのことを学んでいる。タッチの瞬間にスイッチをオフにしてはいけないと痛感しているんだ。今日の前半にも一度、そういう場面があったと思うけど、きっと彼はそれを指摘してくるだろうね！ 彼は『それじゃ不十分だ』と言うし、僕は『ああ、その通りだ』と納得する。そんなことは見逃してもらえないんだ。彼は本当に素晴らしいよ」

2シーズン連続17位の屈辱からの挽回へ。積極補強とプレシーズンでの仕上がりで期待値を増すデ・ゼルビ・スパーズは、22日の開幕節でブレントフォードと対戦する。

【ハイライト動画】ムーアが2得点！ スパーズvsホッフェンハイム