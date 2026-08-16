マンチェスター・シティを率いるエンツォ・マレスカ監督が、未定となっていたキャプテンについて言及した。15日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

長年マンチェスター・シティを率いたジョゼップ・グアルディオラ前監督の下では、キャプテンを決める際に選手による投票が行われることが多かったものの、今夏から新しく指揮官に就任したマレスカ監督は、自らキャプテンを選出する意向であることを先日明かしていた。

そうしたなか、16日に行われるアーセナルとのコミュニティ・シールドを前に今シーズンのキャプテンについて改めて聞かれたマレスカ監督は「現時点ではルベン（・ディアス）とアーリング（・ハーランド）がキャプテンだ。あと2人を選出することについては、移籍市場が閉まるまで待ちたいと考えている」と当面の間は両選手をクラブのキャプテンに据えることを明かした。

「ルベンはこれまでこのクラブで、選手としてもリーダーとしても素晴らしい資質があることを証明してきた。キャプテンやリーダーにとって重要なのは、自分がキャプテンに選ばれた理由を理解することだ。それはより多くの自由や特権が与えられるからではなく、私からより多くのことを期待されているということで、実際はむしろ逆なんだ」

「私にとって、リーダーシップ・グループやキャプテンとは、あらゆる場面において人一倍の姿勢を示さなければならない存在だ」