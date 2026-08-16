オランダ王者PSVに加入した日本代表MF佐野航大が、デビューを飾った。

米子北高校、ファジアーノ岡山、NECを経て、今月8日にオランダ屈指の強豪へのステップアップが実現。最大で1700万ユーロ（約30億円）と報じられる移籍金で、堂安律（現フランクフルト）に続くクラブ史上2人目の日本人選手となった。

15日に行われたエールディヴィジ第2節エクセルシオール戦でベンチメンバー入りを果たすと、2－1のリードで迎えた63分から途中出場。プレー時間は限られた中、シュート2本（うち枠内1本）、パス21本（成功率86パーセント、うちキーパス1本）など積極的にアピールした。佐野の投入後はスコア動かず、PSVは今季初勝利を飾った。

オランダ紙『テレフラーフ』によると、ピーター・ボス監督は試合後、「後半は、私が知るPSVらしいサッカーを展開できた。2人の選手が素晴らしい途中出場を果たしてくれたからだ。その瞬間から、試合の主導権を完全に握ることができた」と語り、佐野とアミール・ブハムディの2人に賛辞を送った

また、佐野も試合後の記者会見に出席して英語でコメント。「みんなが僕に優しくしてくれて、とてもオープンで、選手全員や監督と話すのは難しくないです。彼らは本当に僕を歓迎してくれました」と語り、特に親しく接してくれる選手を問われると、「ティル・グウス（オランダ代表MFフース・ティル）」の名前を挙げた。

なお、同日には他会場で3試合が行われ、NECの小川航基は4－1で勝利したヴィレムII戦で負傷欠場。AZの毎熊晟矢と市原吏音はユトレヒト戦で終盤から途中出場した。