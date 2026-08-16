パリ・サンジェルマン（PSG）は15日、ベルギー代表FWミカ・ゴッツを完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2031年6月30日までとなり、背番号は「22」を着用する。なお、フランスメディア『RMCスポーツ』によると、移籍金はインセンティブ含め、5500万ユーロ（約101億円）になるという。

今夏のPSGは、攻撃陣の再編を敢行しており、韓国代表MFイ・ガンインがアトレティコ・マドリード、ポルトガル代表FWゴンサロ・ラモスがミランへそれぞれ完全移籍し、フランス代表FWブラッドリー・バルコラもリヴァプール移籍が取りざたされている状況。一方で補強面においては、すでにモナコからフランス代表FWマグネス・アクリウシェ、バルセロナからスペイン代表FWフェラン・トーレスの獲得を決めており、今回はベルギー期待のアタッカーであるゴッツの獲得も正式に発表された。

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）2連覇中のPSGに加入したゴッツは、クラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントを述べている。

「世界屈指のクラブの一員となれることを、この上なく誇りに思う。このユニフォームを身にまとい、パルク・デ・プランスとそのサポーターたちに出会えることを心待ちにしている。ナセル・アル・ケライフィ会長、ルイス・カンポスSD（スポーツディレクター）、そしてルイス・エンリケ監督から寄せられた信頼に応えられるよう、ピッチ上で全力を尽くしたい」

現在21歳のゴッツは左ウイングを主戦場とし、ドリブルを売りとするアタッカー。アンデルレヒトやゲンクの下部組織を経て、2023年にアヤックスのBチームに加入。2023年4月にトップチームデビューを飾ると、2025－26シーズンはリーグ戦32試合出場で17ゴール12アシストを記録し、インパクトを残した。