現地時間15日にプレシーズンマッチが行われ、日本人3選手が所属するボルシアMGは、アストン・ヴィラと対戦した。

新シーズン開幕前最後のテストマッチとなったボルシアMGは、昨シーズンのUEFAヨーロッパリーグ覇者のアストン・ヴィラと対戦。新加入のDF橋岡大樹は右サイドバック（SB）としてスタメンに名を連ね、FW町野修斗はベンチ入り、MF宇野禅斗はスカッド外となった。

ボルシアMGは昨季まで3バックを採用していたものの、今夏は4バックで臨んでいる。SBで起用された橋岡は高い位置をとり、攻撃への姿勢を見せる。前半、UEFAスーパーカップから中2日のため、多くのメンバーを入れ替えたアストン・ヴィラに対し、ボルシアMGがチャンスを作り続けると32分に先制。フランク・オノラがDFの背後を突き、最後はエースのティム・クラインディーストが押し込んだ。

さらに35分、CKからクラインディーストがヘディングシュートを叩き込み、リードを2点に広げ、試合を折り返す。後半に入り、アストン・ヴィラは主力選手を投入すると、ボルシアMGの町野もオノラに代わり、ピッチに登場する。

迎えた62分、橋岡は交代を告げられジョー・スカリーが右SBに入る。後半に入り、攻撃のリズムを作り出したアストン・ヴィラは69分にジョン・マッギンが追撃となるゴールを挙げる。しかし、その後のスコアは動かず2－1でボルシアMGが勝利を収めた。

ボルシアMGは次戦、23日にDFBポカール1回戦でTSVショット・マインツと対戦した後、29日にブンデスリーガ開幕節でライプツィヒとの一戦を控えている。

【スコア】

ボルシアMG 2－1 アストン・ヴィラ

【得点者】

1－0 32分 ティム・クラインディースト（ボルシアMG）

2－0 35分 ティム・クラインディースト（ボルシアMG）

2－1 69分 ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ）