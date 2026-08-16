2ゴールを決めたFWシャーデ[写真]=Getty Images

　現地時間15日にプレシーズンマッチが行われ、フランクフルトはブレントフォードと対戦した。

　今夏、アドルフ・ヒュッター監督の復帰が決まったフランクフルトは、新シーズン開幕前最後のテストマッチでプレミアリーグのブレントフォードと対戦。小杉啓太が左サイドバック、堂安律は右ワイドのアタッカーとしてスタメンに名を連ねた。

　試合はいきなりブレントフォードが先制。セットプレーの流れからDFラインを破ると、最後はケヴィン・シャーデがネットを揺らした。さらに12分、CKのこぼれ球をエリア外からママドゥ・サンガレが左足を振り抜き、追加点を奪取。ブレントフォードが序盤で2点のリードを奪う。
　
　対するフランクフルトは攻撃の糸口を見出せずにいると、40分にブレントフォードが3点目。敵陣エリア内でボールを奪い切ると、シャーデからイゴール・チアゴへとつなぎ、ネットを揺らした。

　堂安は見せ場を作れず前半の45分間のプレーで交代。小杉は62分で交代を告げられた。後半、反撃を試みたいフランクフルトだったが、立て続けに失点を許し、70分までに7失点を喫する。

　その後、フランクフルトは押し込む時間を作ったが、最後まで得点を挙げることはできず、大敗した。フランクフルトは次戦、21日にDFBポカール1回戦でトニスと対戦した後、29日にブンデスリーガ開幕節でウニオン・ベルリンとの一戦を控えている。

【スコア】
ブレントフォード　7－0　フランクフルト

【得点者】
1－0　2分　ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード）
2－0　12分　ママドゥ・サンガレ（ブレントフォード）　
3－0　40分　イゴール・チアゴ（ブレントフォード）
4－0　52分　ダンゴ・ワッタラ（ブレントフォード）
5－0　57分　キーン・ルイス・ポッター（ブレントフォード）
6－0　68分　イゴール・チアゴ（ブレントフォード）
7－0　70分　ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード）