今日は2026年8月16日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

運勢の見方

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年8月16日の12星座占いでは、ふたご座が総合運1位。何かを始めれば、今日のうちに想像以上の強い手応えを感じられる可能性大！2位はやぎ座、3位はいて座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がおひつじ座とふたご座、金運がやぎ座、仕事運がふたご座とやぎ座、健康運がおひつじ座、ふたご座、てんびん座、みずがめ座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。