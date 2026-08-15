【心理テスト】気づけば財布がすっからかん!? あなたの「無意識に損を招く“お買い物グセ”」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「オークション」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 嬉野つばさ（うれしの・つばさ）さん）あなたは今、にぎやかなオークション会場にいます。ステージに置かれた、ひとつのカップ。なぜだか目が離せません。進行役が次々とマイクで言葉を投げかけてきます。さて、あなたの心を一番グッと動かした「ひと言」はどれですか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 頑張った自分に、ごほうびをどうぞ！2． これを持てる特別な人は、ほんのひと握りだけ！3． ラスト1点！今を逃したら、もう二度と会えませんよ！4． 難しく考えないで、ノリで手を出しちゃいましょう！この心理テストでわかることは、あなたの「無意識に損を招く“お買い物グセ”」です。カップは「感情を埋めるもの」を暗示しています。ここであなたが動かされたひと言こそ、あなたが無意識に満たしたがっているもの……お買い物グセの正体なのです。あなたが満たしたいのは、自分への癒やし。疲れやモヤモヤが溜まると、買い物でスッキリしたくなるタイプです。買った瞬間は満足でも、あとで「またやっちゃった」と後悔しがち。買う前に一呼吸置くと、無駄遣いがグッと減りますよ。あなたが満たしたいのは、認められたい気持ち。「人からどう見られるか」でお財布のヒモがゆるみがちです。ですが、あなたが持つ審美眼は本物。だからこそ、本当に自分が好きで買おうとしているかを見分けられれば、お金も自分らしさも輝きます。あなたが満たしたいのは、心の安心。セールや限定、ポイントに弱く、つい損したくない一心で、結局使わないものまで抱え込みがち。「買わない」ことも立派な得です。「本当に必要？」と自分に聞くクセをつけると、お財布も家もスッキリしますよ。あなたが満たしたいのは、その場の楽しさ。深く考えず、ついで買いやサブスク放置で、小さな無駄がコツコツ積もるタイプです。悪気がないぶん自覚しづらいので要注意。月イチで「何に使ったっけ？」と振り返るだけで、驚くほどお金が貯まり始めます。どのタイプも、ダメなクセなんかじゃありません。お金の使い方は、あなたが「何に幸せを感じるか」の裏返し。クセをうまく使って、もっと楽しくお買い物しましょう！■監修者プロフィール：嬉野つばさ（うれしの・つばさ）池袋占い館セレーネ所属。複数のメソッドを融合した独自のリーディングと、バランスの取れた丁寧な鑑定に定評がある。SATORI電話占いへの出演をはじめ、監修コンテンツ『嬉野つばさのインスピレーション占星術』も好評配信中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/