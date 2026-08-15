今日の運勢 8月16日（日）「12星座占いランキング」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月16日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月16日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？好調な運気で調子良く過ごすことができそうです。直感が冴えやすい運気なので、何かを選択する際は自分の感覚を信じて選択をしてみましょう。成長につながるような1日となりそうです。今日は学びが深まりやすいので、資格の勉強を始めてみるのも良いですし、視野を広く持つことを心掛けて過ごしてみましょう。恋愛運が好調で楽しいことが広がっていくような運気です。今日は好きな人に積極的に話してみたり、好きなことにとことん時間を注いでみましょう。多数の人とのコミュニケーションが良好な1日となりそうです。今日はなるべく人の集まる場所へ出かけることを心掛けて過ごしてみましょう。対人運が好調で特に1対1のコミュニケーションを大切にできると良い日です。今日はパートナーとの時間を大切にしたり、自分自身の心が落ち着く時間を過ごしたりするようにしましょう。趣味や友達との時間が充実するような1日となりそうです。今日は気になった友達に連絡をしてみたり、新たな趣味を開拓してみるのも良さそうです。仕事の忙しさが目立ちそうな1日となりそうです。今日は休日の人もやることが多く忙しくなりそうです。1人で頑張りすぎず、サポートを求めながら過ごしてみましょう。内省がテーマの日です。これまでを振り返ってみたり、現状での人付き合いについても見直してみましょう。不要に感じるものは手放せると良さそうです。マイペースに過ごせると良い日です。今日は部屋の片付けや書類の整理をして整えることを心掛けてみましょう。スマホのデータの整理をするのも良さそうです。金運が好調です。今日は欲しいものがある場合は、思い切って購入するのに良いタイミングです。外出したり、気分転換の時間を持つように心掛けてみましょう。モヤモヤしやすい運気です。今日は熱中症には気を付けながら身体を動かしたり、活動的に過ごせるようにしてみましょう。疲れを癒せると良い日です。今日はマッサージを受けたり、リフレッシュしたりする時間を持つようにしましょう。昼寝をしたり、しっかり睡眠を取るのも良さそうです。新しいことを始めたり、今後の自分にとって必要だと感じるものを購入するには良いタイミングです。下半期の進め方について改めて考えるのも良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップクラスに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。占いコンテンツ『莉瑠と龍神様の絶対神託』リリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/