ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部リーグ）第2節が現地時間14日に行われ、シント・トロイデンはアウェイでサークル・ブルッヘと対戦した。

昨季のジュピラー・プロ・リーグを3位で終えたシント・トロイデンは、今季のヨーロッパリーグ（EL）予選でプレーオフからの出場権を手にした。EL本大会出場に向けて、良いスタートを切りたい中で迎えた8日の開幕節は、ロンメルと1－1のドロー。今節は、同じく開幕戦をドローで終えたサークル・ブルッヘの本拠地に乗り込んだ。

GK小久保玲央ブライアン、畑大雅、石渡ネルソンと日本人3名が先発に名を連ねた一戦は、キックオフからおよそ47秒後、左サイドからのグラウンダーのクロスボールをライアン・メルランが右足で流し込み、シント・トロイデンで先手を取る。序盤の7分、そして24分に迎えたピンチの場面は、GK小久保の左手一本のセーブによって凌いでみせたが、28分にはセットプレーから同点ゴールを許し、試合は振り出しに戻った。

それでも、シント・トロイデンは37分、今度は右からの折り返しをメルランがダイレクトで沈め、勝ち越しに成功してハーフタイムに突入する。後半に入ると、立ち上がりの47分、今夏にセレッソ大阪から加わった石渡が、大きな成果を残した。

ピッチ中央付近で石渡が相手のボールを刈り取ると、シント・トロイデンはここから2次攻撃へ。ペナルティエリア左の深い位置でクロスボールを受けたイリアス・セバウィがマイナスへ落とすと、走り込んできた石渡が右足一閃。インサイドで放った強烈なミドルシュートでゴールネットを揺らし、シント・トロイデンがリードを広げた。

シント・トロイデンが2点をリードしたまま試合は終盤へ突入したものの、82分にはゴール前のこぼれ球を決められ、サークル・ブルッヘに1点差に詰め寄られる。87分には、日本代表の一員としてFIFAワールドカップ2026を戦った谷口彰悟ら3名を投入し、シント・トロイデンは逃げ切りを図ったが、後半アディショナルタイム、味方に当たってディフレクトしたクロスボールが直接ゴールに吸い込まれ、土壇場で3－3に追いつかれた。

試合はこのまま3－3でタイムアップ。シント・トロイデンは今季初白星を逃した。石渡は87分に途中交代し、小久保と畑はフル出場。先の通り、谷口は終盤から今季初出場を果たしたものの、ベンチスタートだった松澤海斗、荒木遼太郎、新川志音に出番はなかった。

シント・トロイデンは今月20日、EL予選のプレーオフ・ファーストレグで、オモニア・ニコシアをホームに迎える。

【スコア】

サークル・ブルッヘ 3－3 シント・トロイデン

【得点者】

0－1 1分 ライアン・メルラン（シント・トロイデン）

1－1 28分 スティーヴ・エングラ（サークル・ブルッヘ）

2－1 37分 ライアン・メルラン（シント・トロイデン）

3－1 47分 石渡ネルソン（シント・トロイデン）

3－2 82分 エリック・ヌネス（サークル・ブルッヘ）

3－3 90＋3分 オウンゴール（サークル・ブルッヘ）

【ハイライト動画】石渡がベルギー初ゴール 小久保の好セーブも