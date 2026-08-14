【四柱推命＊今月の運勢】2026年8月の運勢「10月生まれ」（誕生日：10月8日～11月6日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年8月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「10月生まれ」（誕生日：10月8日～11月6日生まれ）の方の8月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■10月生まれの月運（10月8日～11月6日生まれ）夏の活気とともに、予想外のお誘いや移動が増える月。アクティブに動いてさまざまな場に顔を出すことで、思いがけない新たな縁が広がっていくでしょう。仕事では急なスケジュール変更など、臨機応変な対応が求められる忙しい時期。すべてを一人で抱え込まず、周囲を上手に頼ることが大切です。ただし、「ここまではチームにお願いして、ここからは自分でやり切る」という明確な線引きとメリハリが、今月の運気を安定させるポイントです。恋愛面では、シングルの方は旅行先や気軽な飲み会など、予期せぬシチュエーションで素敵な出会いが待っていそうです。パートナーがいる方は、一緒に夏の旬の味覚を味わったり、この季節ならではの体験を共有したりするなど、夏を満喫できる予定を立てると満ち足りた時間を過ごせます。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/