【四柱推命＊今月の運勢】2026年8月の運勢「7月生まれ」（誕生日：7月7日～8月6日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年8月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「7月生まれ」（誕生日：7月7日～8月6日生まれ）の方の8月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■7月生まれの月運（7月7日～8月6日生まれ）あなた本来のセンスとインスピレーションが高まる月ですが、運気の波としては攻めよりも「守り」に適したタイミングです。無意識のうちに自分の殻に閉じこもって、周囲との壁を作ってしまいやすい傾向があるので、仕事では意識して丁寧なコミュニケーションや報連相（ほうれんそう）を心がけましょう。今月は、外へ向けて発信するよりも、ご自身の専門分野を深掘りする自己投資の時間が吉。今後のキャリアに必要なスキルをじっくりと磨き、しっかりと基盤を固めておくことが、今年後半の飛躍へとつながります。恋愛面では、出会いを求めるよりも「自分磨き」に時間とエネルギーを注ぐのがおすすめ。ヘアサロンやジムなど、「美」をアップデートすることで運気も上向きます。パートナーがいる方は、お互いの意見が少し衝突しやすい星回り。不満を探すのではなく、これまでの二人の成長や、日々の何気ない優しさに対する感謝の気持ちに目を向けてみてください。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/