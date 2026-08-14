ドルトムントは、ケルンに所属するU－21ドイツ代表FWサイード・エル・マラの獲得レースから撤退したようだ。14日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が報じている。

今夏の移籍市場で注目を集めているエル・マラをめぐっては、これまでプレミアリーグのブレントフォードやブライトンが関心。ブレントフォードは移籍金5500万ユーロ（約101億円）のオファーを提示したものの、選手本人が移籍を拒否したため破談。その後、ドルトムントが獲得に向けて本格的に動き出していた。

ドルトムントは複数回にわたりオファーを提示したものの、ケルン側が求める5500万ユーロ以上の条件は提示せず。ドルトムントが提示した最新のオファーは5000万ユーロ（約92億円）未満にとどまり、ケルン側に拒否されたことが伝えられている。

これを受けて、ドルトムント幹部のラース・リッケン氏は、「エル・マラは、今夏ドルトムントの選手になることはない」と、交渉の継続を否定。さらに「我々はここ数日間、ケルンと協議を重ねてきたが、最新のオファーは拒否された。今後、オファーを提示せず、これ以上のことは進めない」とコメントを残している。

現在19歳のエル・マラは、2024年夏にヴィクトリア・ケルン（ドイツ3部）からケルンへ加入。2024－25シーズンはレンタルという形でそのままヴィクトリア・ケルンに留まり、2025年夏にケルンへ合流した。自身初の1部挑戦となった2025－26シーズンは、ブンデスリーガで全34試合に出場し13ゴール5アシストを記録した。