【四柱推命＊今月の運勢】2026年8月の運勢「6月生まれ」（誕生日：6月5日～7月6日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年8月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「6月生まれ」（誕生日：6月5日～7月6日生まれ）の方の8月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■6月生まれの月運（6月5日～7月6日生まれ）現状を打破し、新しい世界へ一歩踏み出すエネルギーに満ちた月です。デジタルツールの活用や話題の技術への興味関心が高まる傾向があります。過去に学んだ知識をアップデートしたり、新しいシステムを実務に導入したりすることで、生産性を格段にアップできそうです。今月、スキルアップのために時間やお金を使うのはかなり効果的ですが、興味の赴くままにお金を使いすぎてしまう暗示も。大きな買い物は即決せず、一晩寝かせたり信頼できる人に相談したりして、長期的な視点で判断しましょう。恋愛面でも前向きなモチベーションが高まります。シングルの方は、人が多く集まるお祭りや飲み会に積極的に顔を出すことで、新たな縁のチャンスが到来しそう。パートナーがいる方は、最新スポットへ出かけたり、二人ともやったことのない夏のアクティビティに初挑戦したりすると、新鮮なときめきを味わえるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/