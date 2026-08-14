【四柱推命＊今月の運勢】2026年8月の運勢「3月生まれ」（誕生日：3月5日～4月4日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年8月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「3月生まれ」（誕生日：3月5日～4月4日生まれ）の方の8月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■3月生まれの月運（3月5日～4月4日生まれ）夏の暑さの中で、あなたの直感力と洗練されたセンスが冴え渡る月になりそう。内なるクリエイティビティが発揮されやすく、独自の発想が周囲から高く評価される嬉しいタイミングです。予想以上の成果を手に入れられるでしょう。一方で、感受性が豊かになる分、周囲に対して感情的になりやすい面も。自分のこだわりを主張しすぎると、思わぬ摩擦を生む原因にもなります。今月は「謙虚さ」と「誠意」を意識することが、あなたの評価をさらに押し上げる最大の鍵です。恋愛面では、持ち前の魅力が際立ち、声をかけられる機会が増えそうです。シングルの方は今の自分に自信を持って振る舞いましょう。パートナーがいる方は、無意識にトゲのある言葉を発してしまわないよう、優しい言葉選びを心がけて。花火大会など、夏ならではの「和」を感じられるイベントへ一緒に出かけると、素敵な思い出が増えそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/