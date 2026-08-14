ブライトンは14日、パラグアイ代表MFディエゴ・ゴメスと2031年6月30日までの新契約を締結したことを発表した。

現在23歳のディエゴ・ゴメスは、母国クラブ・リベルタの下部組織出身で2022年にトップチームデビューを飾った。その後、インテル・マイアミを経て、2025年1月にブライトンへ完全移籍を果たした。同クラブでは、ここまで通算56試合出場で11ゴール2アシストを記録。セントラルMFを本職としながらも、サイドや攻撃的なポジションをこねせるポテンシャルがあり、昨年9月に行われたEFLカップ（カラバオカップ）4回戦のバーンズリー戦では1試合4ゴールをマークした。

また、パラグアイ代表としてもここまで23キャップを誇っており、今夏開催されたFIFAワールドカップ2026でも4試合に出場している。

ディエゴ・ゴメスの新契約締結を受けて、マイク・ケイブSD（スポーツディレクター）は、クラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントを残している。

「ディエゴは加入以来、我々にとって重要な選手で、彼を長期的にクラブに留めることができたこを嬉しく思う。彼はプレミアリーグに適応し、チームの主力選手としての地位を確立した。彼は今後も成長を続け、我々の目標達成にとって重要な選手になると信じています」