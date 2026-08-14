【四柱推命＊今月の運勢】2026年8月の運勢「1月生まれ」（誕生日：1月5日～2月3日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年8月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「1月生まれ」（誕生日：1月5日～2月3日生まれ）の方の8月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■1月生まれの月運（1月5日～2月3日生まれ）直感も頭脳も冴え渡り、仕事の効率が上がる1か月です。業務改善や長期的なプランの再構築など、これまでのやり方を見直すのに最適なタイミング。ただし頭の回転が早くなる分、ひとりで突っ走ってしまい、周囲を置いてきぼりにしてしまう傾向も。今月にあえて立ち止まり、こまめに対話を重ね、フィードバックを柔軟に受け入れることが運気アップの鍵になります。クリアな思考を生かして、2026年下半期の計画を立て直すのもおすすめです。恋愛面では、仕事のつながりから素敵な縁が舞い込む予感。落ち着いた雰囲気の方や、年上の方との関係が発展しやすい時期です。パートナーがいる方は、お互いのキャリアや人生のコアな部分について、じっくりと深く語り合えるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/