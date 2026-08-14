FC大阪は14日、遠方でのホームゲーム開催に伴い、対象の条件を満たしたサポーターに対して、交通費を補助することを発表した。

東大阪に居を構えるこのクラブは、今月22日（土）に行われる2026／27明治安田J3リーグ第3節FC琉球戦において、本拠地『東大阪市花園ラグビー場』が使用できないため、『ミクニワールドスタジアム北九州』で開催するという“前代未聞”の決断を下していた。そして14日、『サポーター来場応援キャンペーン』と銘打ち、対象の条件を満たしたサポーターに対して、交通費を補助することを発表。また、シーズンシートホルダーに対して、1試合分に該当する金額を返金することも併せて伝えている。

FC大阪は、クラブ公式サイトにて「日頃よりホームゲームへ足を運び、クラブを支えていただいているファン・サポーターの皆さまには、多大なるご不便とご負担をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます」とした上で、「遠方開催となる本試合においても多くの皆さまにご来場いただき、選手へ熱いご声援を送っていただきたいとの思いから、関西圏よりご来場いただく皆さまを対象とした『サポーター来場応援キャンペーン』を実施いたします」としている。

キャンペーン詳細は、以下の通り。

サポーター来場応援キャンペーン

■対象試合

2026／27明治安田J3リーグ第3節 FC大阪 vs FC琉球

2026年8月22日（土）18:00キックオフ

■会場

ミクニワールドスタジアム北九州

■キャンペーン内容

対象条件を満たした方全員に、交通費の補助として下記の金額をお支払いいたします。

お一人様につき

・大人（中学生以上）15,000円

・小学生 7,500円

※未就学児は対象外となります。

▼対象者

以下の条件をすべて満たす方

・関西圏（大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県）からご来場の方

・当試合の観戦チケットを購入された方（両チームゴール裏自由席チケットも含む）

・当日ご来場された方

・試合当日、スタジアムに設置の所定の受付にて必要なお手続きを完了された方

▼受付にあたって

・住所確認ができる本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）のご提示をお願いいたします。

また関西圏からのご来場にあたって利用した交通機関等の証明（領収書や乗車・乗船証明、ETC利用履歴など）もご提示いただきますので忘れずにお持ちください（原則、領収書の受領日や交通機関の利用日が試合前日もしくは当日のものに限ります）。

・お一人様1回限りとなります。

・乗用車の乗合でご来場された方は皆さんお揃いの上、受付までお越しください。

・受付方法およびキャンペーンのお支払い方法・時期などの詳細はお申し込み申請時にご案内いたします。

・本キャンペーンはFC琉球サポーターの方も対象となります。