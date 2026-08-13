今日の運勢 8月14日（金）「12星座占いランキング」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月14日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月14日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？今まで積み重ねてきた努力が実を結び始めるタイミング。誰かのために動いたことが、巡り巡ってあなたに大きな幸運を運んできそうです。完璧を目指すよりも、心を込めて行動することが開運のポイント。今日はできたことを3つ書き出して、自分をたくさん褒めてあげましょう。信頼や評価が高まり、周りから頼られる場面が増えそうです。責任ある役割も楽しみながら引き受けることで、大きく成長できる一日に。あなたらしい誠実さが未来を動かします。今日は年頭に立てた目標の進捗確認をしてブラッシュアップしましょう！心が満たされる出来事や嬉しいご縁に恵まれそうな日。あなたの優しさや温かな言葉が、周りにも幸せを広げていきます。自分らしく過ごすことが一番の開運アクション。今日は自分を大切にしてちょっとしたご褒美を。今まで気づかなかった自分の才能や魅力に出会えそうです。直感を信じて一歩踏み出すことで、新しい可能性が広がっていくでしょう。周りの応援も受け取りやすい時です。今日は「これから挑戦したいこと」を書き出して目標設定しましょう！心が喜ぶ出来事が増えそうなタイミング。感性が豊かになり、インスピレーションも次々と降りてきそうです。思いついたことはメモしておくと未来につながります。今日は好きな音楽を聴きながらゆっくり過ごしてみましょう。言葉の力が大きな追い風になる一日。素直な気持ちを伝えることで、思っていた以上に物事がスムーズに進みそうです。優しい一言が誰かの心を動かすこともあるかも。今日感じたことをノートにまとめてみると今後のヒントになりそう。少し視野を広げるだけで、新しい可能性が見えてきそうです。普段とは違う場所や人との交流が運気アップにつながります。ワクワクする気持ちを大切に。いつか行ってみたい場所を一つ詳しく調べてみましょう。周りとの調和を大切にすることで、自然と良い流れに乗れそうです。今日は人と比べるより、自分の心が穏やかになる選択を意識してみてください。お気に入りの香りに包まれてリラックスする時間を作りましょう。新しい情報がたくさん入ってきそうですが、すべてを抱え込まなくても大丈夫。本当に心が動いたものだけを選ぶことで道が開けます。今日は気になったことを整理しながら、明日の予定を立ててみてください。頑張りすぎて少し疲れを感じやすい日。周りを照らすあなたですが、今日は自分自身にも優しさを向けてあげることが大切です。無理をせず、自分を満たす時間を作りましょう。今夜はゆっくり湯船に浸かって心を整えてください。価値観が揺れるような出来事があっても、それは新しい自分へ進むためのサインです。焦って答えを出さず、流れに身を任せてみましょう。今日は「本当に大切にしたいこと」を静かに考える時間を作ってください。思うように進まないことがあっても、自分を責めなくて大丈夫。今日は勢いよりも周りとの調和を意識することで運気が整います。一人で抱え込まず、素直に頼ることも大切です。今日は頑張った自分に「お疲れさま」と声をかけてあげましょう。今日はコミュニケーションの神である水星と、恋愛、楽しみの女神の金星、AIや天才性の神天王星のエネルギーが地球に降りてきています。新しい気づきや楽しみ、自分の魅力に気がつけるかも。ぜひアドバイスを参考に行動してみてくださいね。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai