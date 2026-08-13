アストン・ヴィラに所属するU－17イングランド代表FWブライアン・マジョが、待望のデビュー戦で初得点を記録した。12日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

2009年1月12日生まれで現在17歳のマジョは、メス（フランス）から今年1月にアストン・ヴィラに1000万ポンド（約21億円）の移籍金でアストン・ヴィラに加入した。18歳未満の選手は国際移籍が認められていないものの、EU内での移籍に関しては16歳または17歳でも例外で移籍が可能となっている一方で、EU（欧州連合）から離脱したイギリスはこの対象外となっている。

これを受け、FIFA（国際サッカー連盟）から公式戦の出場が禁じられていたマジョだが、アストン・ヴィラとしては同選手がロンドン生まれであることを理由に例外扱いとすべきだと主張し、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴。今月4日に異議申し立てが認められ、アストン・ヴィラの選手として正式にプレーすることが可能となっていた。

プレシーズンでは4ゴールを挙げる活躍を見せていたマジョは、プレー可能となったことで、急遽パリ・サンジェルマン（PSG）とのUEFAスーパーカップに向けた遠征メンバーに名を連ねると、12日に行われた一戦で先発出場。加入してから公式戦に出場できないまま212日間経った中で、待望のアストン・ヴィラでの公式戦デビューを飾った。

試合は1－2で敗れたものの、45分にはジョン・マッギンのクロスに合わせて同点弾をマーク。待望のデビュー戦で初ゴールを挙げた17歳212日のマジョは、1996年に元オランダ代表FWパトリック・クライファート氏が19歳220日で挙げた記録を更新し、UEFAスーパーカップ史上最年少弾を記録した。

17歳ながら、身長193センチメートルで屈強なフィジカルを誇るマジョを起用したアストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督は試合後、「彼を起用したのは、彼がハードワークする能力と、自分自身に厳しくある姿勢を見せていたからだ」と語りながら、次のように続けた。

「重要なのはゴールを決めることだけではない。守備への貢献や、戦術的な規律を守る姿勢も問われる。彼はそれを実践していた。若手を起用し、彼らの成長を見守りたかったんだ。ブライアンは（プレシーズンの）ウォルソール戦やレアル・ソシエダ戦ですでにゴールを決めていたからね」

「今の現実として、彼らの能力は証明された。だが、今後も一貫性を保ち、自分に厳しく、これまで通りのレベルでプレーし続けなければならない」

【ハイライト動画】アストン・ヴィラの17歳FWマジョがPSG戦でデビュー弾！