父親を亡くして間もないアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが、インテル・マイアミの試合に途中出場を果たした。

ここ数カ月にわたる闘病生活の末に今月8日に68歳で父ホルヘ・メッシ氏を亡くしたメッシは、12日に自身の公式インスタグラムを更新し、悲しみを吐露しつつ、父への追悼メッセージを綴っていた。そうしたなか、インテル・マイアミは12日に行われた2026リーグスカップでクラブ・レオン（メキシコ）と対戦し、メッシはベンチに名を連ねた。

試合は42分にダニエル・ピンターのゴールでインテル・マイアミが先制すると、1－0とリードして前半が終了。そして、後半開始からメッシが途中出場を果たした。

その後、50分にダニエル・アルシラのゴールでクラブ・レオンが追いつくと、54分にはヤニック・ブライトのゴールで再びインテル・マイアミが勝ち越したが、61分にフアン・ドミンゲスの同点弾でクラブ・レオンが再び試合を振り出しに戻すと、83分にはアルシラがこの試合2点目を決めて、クラブ・レオンがこの試合初めて勝ち越しに成功した。

試合はこのまま終了。メッシが試合終了までプレーしたインテル・マイアミは、1勝2敗でリーグフェーズ敗退となった一方、クラブ・レオンは3連勝で準々決勝から始まるノックアウトステージに駒を進めている。

【スコア】

インテル・マイアミ 2－3 クラブ・レオン

【得点者】

1－0 42分 ダニエル・ピンター（インテル・マイアミ）

1－1 50分 ダニエル・アルシラ（クラブ・レオン）

2－1 54分 ヤニック・ブライト（インテル・マイアミ）

2－2 61分 フアン・ドミンゲス（クラブ・レオン）

2－3 83分 ダニエル・アルシラ（クラブ・レオン）

【動画】メッシが途中出場のインテル・マイアミはクラブ・レオンに逆転負け