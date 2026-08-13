インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが、亡くなった父ホルヘ・メッシ氏への思いを綴った。

ホルヘ・メッシ氏は息子のキャリアを支えるためにリオネル・メッシが13歳の時にバルセロナへ移住。14歳の時から代理人を務め、バロンドールを8度受賞するなど、同選手が史上最高の選手の一人へと成長する姿を見守ってきたが、今年に入って健康状態が悪化したため、今夏に開催されたFIFAワールドカップ2026には帯同できず。今月8日に68歳で亡くなったことが明らかになっている。

9日には近親者のみによる葬儀が執り行われた後、メッシは12日に自身の公式インスタグラムを更新。父との写真とともに、父への追悼メッセージを次のように綴っている。

「父さん、まだ信じられない。まだ現実を受け止めきれていないというか、受け止めたくないんだ。もう二度と会えないなんて、もう話せないなんて、想像もできない。父さんが苦しんでいたこと、そしてこれが最善の選択だったことは分かっている。でも、あまりにも早すぎる。一緒に楽しめることがまだたくさんあったのに」

「父さんは僕に最後のワールドカップに出てほしいと何度も言っていたのに、開幕数日前に容態が悪化した。父さんが大会に行けないのは初めてだったけど、母さんは『きっと良くなるよ』、『旅行に行けるくらい元気になるよ』ってずっと言ってくれた。僕は『決勝まで行って、父さんが観戦に来られるようにするよ』って言ったよね」

「試合が終わるたびに、父さんからのメッセージを待っていたけど、届かなかった。その時、事態がどれほど深刻だったのかを痛感した。それでも、あなたが試合を観戦できる時間を稼ぐために、できる限り勝ち進みたいという思いが頭から離れなかった。決勝まで進んだのに、あなたはそこにいられなかった。優勝して、あなたにトロフィーを届け、新しいトロフィーを見せたかった。でも、できなかった。もう足が動かなかった。今回は限界まで頑張ろうとしたけど無理だった。一度たりとも調子は良くなかった」

「僕が帰ってきた時、あなたは僕たちがPK戦で負けたと思っていた。僕たちは、あの出来事について何も話せなかった。あなたは何も楽しむことができなかった。僕たちは優勝できなかったけど、僕たちがどれだけ試合を楽しんだか、あなたには想像もつかないだろう。またしてもあなたの言う通りだった。僕はそこにいて、プレーしなければならなかった。あなたにこのことを話すのは、僕たちが話せなかった唯一のことだからね。他のことはあなたはもう知っている。僕たちは毎日連絡を取り合い、僕の仕事の合間を縫って会っていた」

「あなたがいなくなって、これからどうすればいいのか分からない。どうやって生きていけばいいのかも分からない。僕はサッカーしかしてこなかったのに、もう長く続けられるのかどうか、真剣に悩んでいる。あなたは最初からずっと僕のそばにいてくれた。終わりまであと少しだった。どうしてもう少しだけ一緒にいてくれなかったんだ？ 一緒に最後までやり遂げられたのに」

「あなたの幸せは、家族、奥さん、子供たちが幸せそうにしている姿を見ること、そして何よりも、誰にも知られずに僕のプレーを見守ることだったって知っている。僕が子供の頃からずっとそうだった。仕事から帰ってくるとすぐに、練習に連れて行ってくれた。あなたが仕事で忙しかったから、母さんもよく連れて行ってくれた。でも、あなたは間違いなく一度も試合を欠かさなかった。僕を見守るあなたがどれほど辛かったか、そしてどれほど楽しんでいたか。褒め言葉はほとんどなかったけどね」

「あなたは父親であり、友人であり、代理人だった。どんな時も、どんな状況でも、あなたは必要な存在であり、決して間違ったことはなかった。多少の非難や口論はあったけど、あなたはいつも正しかった。結局、物事はいつもあなたの言う通りに進んだ」

「あなたがいなくなって本当に寂しいけど、あなたはいつも僕の心の中にいる。特に、僕が子供たちを育てる上で、あなたの存在は欠かせない。なぜなら、僕はあなたと母さんが僕にしてくれたように、子供たちを教え育てているからね。安らかに眠って、地上で僕たちを見守ってくれることを願っている。すべてに感謝している。愛しているよ、父さん」