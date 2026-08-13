オランダサッカー協会（KNVB）は12日、シャビ・エルナンデス氏の同国代表監督就任を発表した。契約期間は2030年のFIFAワールドカップまでとなる。

オランダ代表はFIFAワールドカップ2026のラウンド32で敗退を喫し、ロナルド・クーマン前監督の退任を発表。以降はピーター・ボス氏やエリック・テン・ハフ氏、ルイス・ファン・ハール氏、前リヴァプール指揮官であるアルネ・スロット氏らオランダ人指揮官が候補に挙がっていたものの、後任人事は難航していた。

そんななか、KNVBは12日、現役時代にバルセロナとスペイン代表で活躍したシャビ氏の新監督就任を電撃発表した。

1978年のエルンスト・ハッペル監督（オーストリア）以来、48年ぶりの外国籍指揮官となるシャビ氏は、今回の就任に際して意気込みを語っている。

「オランダ代表の監督に就任することは、私にとって大きな名誉だ。ヨハン・クライフやリヌス・ミケルスといった人物から多大な影響を受け、FCバルセロナのアカデミーで育った者として、私はオランダのサッカーに特別な愛着を感じている。いわば、私はオランダサッカーの『息子』のような存在だと言えるだろう。バルセロナでのデビュー時に指導を受けたルイス・ファン・ハールやフランク・ライカールトといった偉大な監督たちも、選手として、そして指導者としての私の成長に大きな役割を果たしてくれた」

「オランダには豊かなサッカー文化と、私を強く惹きつける明確なビジョンがある。それは、ポゼッション、創造性、情熱、そして信念に基づいた攻撃的なサッカーだ」

「もちろん、最大の目標は常に勝利することだが、私はそれらの特徴を体現し、人々が試合を楽しめるような形で勝利を収めたいと考えている。チームにはポテンシャルがあり、その上に築き上げるための強固な土台もある。選手やスタッフ、そしてKNVBのすべての関係者と共に、この挑戦​​に取り組めることを楽しみにしている」

現役時代にバルセロナで17シーズンにわたり輝かしい実績を残したシャビ氏。その後、2019年には古巣であるカタールのアル・サッドで指導者としてのキャリアをスタート。2021年11月にはバルセロナの監督として復帰し、ラ・リーガ優勝に導くなど手腕を発揮してきた。

なお、今後数週間をかけて、コーチングスタッフの体制をさらに具体化していく予定で、指揮官と旧知のスタッフに加え、オランダ代表やオランダサッカーに精通するスタッフが融合する形となる模様。

そして、シャビ率いる新生オランイェの初陣は9月24日に行われるUEFAネーションズリーグのドイツ代表戦となり、ユルゲン・クロップ新監督との対戦となる。