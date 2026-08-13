★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年8月13日の12星座占いでは、かに座が総合運1位。今後、もっともっと幸せに生きるための道が拓けていきそうな最高の日！2位はいて座、3位はしし座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がかに座とさそり座、金運がおうし座、かに座、さそり座、仕事運がかに座、しし座、さそり座、健康運がふたご座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。