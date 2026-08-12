◆9月にオススメの優待銘柄

株主優待が人気の企業は、権利確定日に向けて優待目的の買いが入りやすくなります。早いうちに株主優待銘柄に注目することで、値上がり益が期待できるでしょう。今回は、今のうちに買っておきたい9月の優待銘柄をご紹介します。

◆今のうちに買いたい9月の優待銘柄その1：ANAホールディングス＜9202＞

【業務内容】国内線、国際線の航空運送サービスを提供。また、航空運送の周辺事業を中心に展開

【単元株数】100株

【最低購入金額】31万1600円（2026年7月31日時点）

【権利確定月】3月末、9月末

【株主優待内容】

①「シンプル」運賃 5％割引券

・100株以上……1回分発行

・500株以上……2回分発行

・1000株以上……3回分発行

※シンプル（エコノミークラス）で利用可

※搭乗期間:9月末基準日分は12月1日～5月31日、3月末基準日分は6月1日～11月30日が優待有効期間

②株主優待番号ご案内書（国内線片道1区間 株主優待割引運賃で利用可）

・100株以上……1枚

・200株以上……2枚

・300株以上……3枚

・400株以上……4枚＋400株超過分は200株ごとに1枚追加

・1000株以上……7枚＋1000株超過分は400株ごとに1枚追加

・10万株以上……254枚＋10万株超過分は800株ごとに1枚追加

※混雑状況により販売座席数に制限あり

③国内・海外ツアー商品優待割引

・100株以上

－海外パッケージツアー商品……10％割引

（2026年11月1日出発分以降が対象。2026年10月31日出発分までは5％割引）

－国内パッケージツアー商品……10％割引

－海外ダイナミックパッケージツアー商品……10％割引

－国内ダイナミックパッケージツアー商品……10％相当の割引（定額割引クーポンの場合あり）

－株主かつANAマイレージクラブ会員対象……対象ホテル代金から2％割引クーポン

その他の買い物、施設見学会、ゴルフなどの優待もあり。

※有効期間：9月末基準日分は12月1日～5月31日

④「ダイヤモンドサービス」メンバー特典の一部体験

・3年以上継続保有かつ2万株以上

※対象株主：2025年9月末時点（以降毎年9月末基準）の株主名簿に、同一株主番号で基準日からさかのぼり3年（7基準日）以上連続して2万株（200単元）以上保有

※対象外：ダイヤモンドサービスメンバー限定の選択式特典／スーパーフライヤーズカード申込／アップグレードポイント提供／ステイタスカード（プラスチックカード）発行

※有効期間：2026年6月1日～2027年3月31日（以降、毎年4月1日～翌年3月31日）

※利用（申込）方法：対象株主へ封書にて案内

ANAホールディングス＜9202＞の優待内容は、ANA国内全路線（コードシェア含む）の片道1区間を株主優待割引運賃で利用できます。9月末および3月末時点で保有している株数に応じて、「株主優待番号ご案内書」を送ってもらえます。

利便性が高く、好優待として人気が高いと考えられるので、権利確定日直前は個人投資家の注目が集まり、買いが入りやすくなる傾向にあると言えるでしょう。直前にあわてて同社株を購入し、高値づかみをしないように注意が必要です。

では、同社株を今のうちに購入した場合、どのようなパフォーマンスになるか検証してみましょう。今回は、同社株を7月末に購入し、9月権利確定日前に売却した場合の検証を行います。この検証のとおりに売買をすると株主優待は取れませんが、売買益のパフォーマンスの大きさは確認できます。

◇検証結果

勝率：55.56％

勝ち数：15回

負け数：12回

引き分け数：0回

平均損益（円）：3,916円

平均損益（率）：1.96％

平均利益（円）：15,875円

平均利益（率）：7.94％

平均損失（円）：-11,034円

平均損失（率）：-5.52％

合計損益（円）：105,724円

合計損益（率）：52.86％

合計利益（円）：238,132円

合計利益（率）：119.07％

合計損失（円）：-132,408円

合計損失（率）：-66.21％

PF（プロフィット・ファクター）：1.798

平均保持日数：54.93日

検証結果を見てみると、勝率55.56％と高く、平均損益+1.96％です。勝率が50％を超え、平均損益もプラスとなっており、株価の値上がりが期待できる銘柄と言えるでしょう。

◆今のうちに買いたい9月の優待銘柄その2：アクシアル リテイリング＜8255＞

【業務内容】新潟や群馬を地盤とする食品スーパーを展開

【単元株数】100株

【最低購入金額】12万6800円（2026年7月31日時点）

【権利確定月】3月末、9月末

【優待内容】該当の保有している株数により、以下の中から1つ選べる

①株主優待券（買物割引券）

②QUOカード（クオカード）

③新潟産コシヒカリ

④自社開発商品詰め合わせ

・100株以上……①500円分、または②300円分

・200株以上……①1000円分、または②300円分

・300株以上……①1500円分、または②500円分

・400株以上……①2000円分、または②1000円分

・500株以上……①2500円分、または②1500円分

・600株以上……①3000円分、または②1500円分

・800株以上……①3500円分、または②1500円分

・1000株以上……①4000円分、または②2000円分

・1600株以上……①4500円分、または②2000円分

・2000株以上……①5000円分、または②3000円分、または③5kg、または④2000円相当

・3000株以上……①6000円分、または②3000円分、または③5kg、または④2000円相当

・4000株以上……①8000円分、または②3000円分、または③10kg、または④4000円相当

・5000株以上……①1万円分、または②3000円分、または③10kg、または④4000円相当

・8000株以上……①1万5000円分、または②3000円分、または③10kg、または④4000円相当

・1万株以上……①2万円分、または②3000円分、または③10kg、または④4000円相当

・1万2000株以上……①2万5000円分、または②3000円分、または③10kg、または④4000円相当

※買物割引券は1000円以上から1000円ごとに1枚使用できます。

※原信ネットスーパーでは使用できません。

＜長期保有優遇＞

・100株以上継続保有……1年以上：①500円分、3年以上：①1000円分

・500株以上継続保有……1年以上：①1000円分、3年以上：①2000円分

・1000株以上継続保有……1年以上：①1500円分、3年以上：①3000円分

・2000株以上継続保有……1年以上：①2000円分、3年以上：①4000円分

（継続保有期間の条件）

（1）継続保有期間1年以上

3月末日、6月末、9月末日、12月末日の株主名簿に、同一の株主番号で、5回以上連続して記録されていること。

（2）継続保有期間3年以上

3月末日、6月末、9月末日、12月末日の株主名簿に、同一の株主番号で13回以上連続して記録されていること。

（3）それぞれの条件を満たした株主に、直近基準日の保有株数に応じて、贈呈。

（4）継続保有期間1年以上の事例

2025年9月末400株、2025年12月末100株、2026年3月末100株、2026年6月末100株、2026年9月末500株で5回連続同一株主番号の株主様の場合、2026年9月末基準の株主優待で株主優待券を選択されると、従来の制度による25枚（2500円分）に加えて1年継続優遇10枚の合計35枚（3500円分）の株主優待券を贈呈。

アクシアル リテイリング＜8255＞の優待内容は、同社店舗で使える株主優待券（買物割引券）です。同社店舗のある新潟県や群馬県の近辺にお住まいの方にとっては使い勝手がよく、魅力的な優待内容と言えるでしょう。また、買物割引券を使う予定がない人は、買物割引券の代わりにクオカードを受け取ることも可能です。

利便性が高い優待内容であることから、優待権利確定日に近づくにつれて投資家の注目が集まり、買いが入りやすいと考えられます。

では、同社株を今のうちに購入した場合、どのようなパフォーマンスになるか検証してみましょう。今回は同社株を7月末に購入し、9月権利確定日前に売却した場合の検証を行います。この検証のとおりに売買をすると株主優待は取れませんが、売買益のパフォーマンスの大きさは確認できます。

◇検証結果

勝率：76.92％

勝ち数：20回

負け数：6回

引き分け数：1回

平均損益（円）：8,933円

平均損益（率）：4.47％

平均利益（円）：14,314円

平均利益（率）：7.16％

平均損失（円）：-7,511円

平均損失（率）：-3.76％

合計損益（円）：241,203円

合計損益（率）：120.60％

合計利益（円）：286,271円

合計利益（率）：143.14％

合計損失（円）：-45,068円

合計損失（率）：-22.54％

PF（プロフィット・ファクター）：6.352

平均保持日数：54.96日

検証結果を見てみると、勝率は76.92％、1トレード当たりの平均損益は+4.47％です。勝率が高く平均損益もプラスとなっていることから、良好な成績と言えるでしょう。

注目度の高い人気の銘柄は、権利確定日が近づくにつれて株価は上昇していく傾向があります。権利確定日直前にあわてて購入すると、高値づかみで不用意な損失を被ることもあるでしょう。早い時期に、好優待銘柄をお得に獲得しましょう。

株の売買に際して今回のように簡単な検証をすることで、これから行おうとしている投資が、どの程度リターンを期待でき、どの程度リスクがあるのか事前に把握できます。検証を行ってから投資すればきっと安心感が違うことでしょう。皆さんも投資する際には、一度検証してくださいね。

※このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社および関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします

文：西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）

国内運用会社にて中小型株式ファンドマネージャー兼アナリストを経て独立。個人投資家に分かりやすく株式投資を伝授すべく、講演や執筆を行う。『夕刊フジ』3年連続 株-1グランプリ グランドチャンピオン。

文＝西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）