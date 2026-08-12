今日の運勢 8月13日（木）「12星座占いランキング」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月13日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月13日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！あなたの星座は何位……？土台が大きく動き出す日。ここ最近ずっと感じていた「そろそろ変えたい」という気持ちに、正直になっていいタイミングです。世の中の空気がざわつく時期だからこそ、変化の波にも乗れるはず。まずは今日できる一歩を踏み出してみましょう。お酒の席が、思わぬヒントを運んでくれそう。新しい自分が目覚める日。ここしばらくモヤモヤしていたことが、ふっと吹っ切れるような感覚がありそう。時代が大きく揺れるなかで、むしろあなたは変化の波にうまく乗れるポジションにいるはず。「面白そう」には、迷わず飛び込んで。頭のマッサージをすると思考がクリアに。深いところから流れが変わる日。自分でも気づいていなかった執着が、今日をきっかけにするりとほどけていくかもしれません。世界が急展開を見せるこの時期、あなた自身も「次のステージ」へ移行するタイミング。スピード感を大事にして、ピンときたら即行動を。駅や空港など、人が行き交う場所に足を運ぶと◎ルーティンを見直せる日。今まで当たり前にやってきたことの中に、実はもう手放していいものが混ざっているかも。社会全体が変わろうとしている今、自分の毎日も小さくアップデートする意識を大切にしましょう。ギブアンドテイクのバランスを意識してみて。お寺でお参りをすると運気アップに。自分の棚卸しをすると良い日。収入と支出のバランスや、自分が本当に伸ばしたい能力について、一度立ち止まって整理してみましょう。激動の時代だからこそ、地道に積み上げてきたものが効いてくるはずです。次に動き出す準備を進めてみて。今日はいつもより、よく噛んで食べることを意識すると◎方向性を見つめ直すと良い日。これまで積み上げてきた実績や評価が、ここからの激動期にどう活きるかを冷静に考えてみましょう。新しい収入源やコミュニティとのつながりが、思わぬ形で見えてくるかもしれません。どこに種をまこうかと考えてみて。真っ直ぐなものを手元に置くと、気持ちにブレがなくなりそうです。身近な人との時間を大切にすると良い日。世の中が目まぐるしく動きますが、家族や親しい友人とのなにげない会話の中にこそ、心を安定させてくれるものがあるはず。自分の居場所を再確認するような、あたたかい時間を過ごしましょう。光が差し込む窓辺やテラスなど、明るい場所で過ごすと運気アップに。視野を広げていく日。専門分野の勉強や、海外の情報に触れることで、今後のキャリアについてヒントが見つかりそうです。ただし、成果を急ぐと空回りしやすいタイミング。すぐに結果を出すよりも、じっくり仕込む姿勢を大事にしましょう。自分の心がときめくものに触れる時間を、意識的に作ってみて。自分のあり方を見つめ直す日。「自分はこうだから」と思い込んでいたことが、実はもう変わり始めているかもしれません。世の中が大きく動くタイミングに合わせて、あなた自身も内側からリニューアルしてみましょう。今日は静かに自分と向き合うことが最善策です。芝生の広がる場所に行くと◎見えない疲れが溜まりやすい日。人のために頑張りすぎていないか、一度点検してみましょう。予想外の出来事が起きやすい時期だからこそ、情報に振り回されずに自分の内側を守ることが大切です。銀色のアクセサリーを身につけると、心のバリアが強まりそう。感情のコントロールが難しくなりやすい日。つい衝動的になったり、気持ちが空回りしたりしやすいので注意しましょう。世の中の急な変化に影響されて、落ち着かない気持ちになりそう。ですが、今日は動かないことが最大の防御。判断は明日以降に持ち越して正解です。近くの神社にお参りすると、気持ちの波が穏やかになりそう。なにかと波が立ちやすい日。価値観のズレや本音のすれ違いが、表面化するかもしれません。ただし、それは壊れるためではなく、より深い関係に進むための通過点。世界が激しく揺れる今だからこそ、目の前の人と誠実に向き合ってみましょう。感情的になりそうなときは一歩引いて。朝日や夕日を眺める時間を作ると運気が回復しそう。世の中の空気が一変するような出来事が、いつ起きてもおかしくない時期に差しかかっています。だからこそ大切なことは、正しい情報を選ぶ目と、自分の足元を見つめる冷静さ。まずは深呼吸をして、自分にとって本当に大事なものは何かを確認しましょう。焦らず騒がず、でも目は開けたままで。この意識が、あなたを守ります。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4