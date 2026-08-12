DAZNは12日、2026／27U－21Jリーグを2026年8月22日（土）の開幕から全試合ライブ配信することを発表した。

Jリーグが新設した「U－21Jリーグ」は試合を中心とした年間サイクルの中で、若手選手が真剣勝負を通じて成長できる環境の整備を目指す大会で、全試合が有観客で開催される。

大会フォーマットは、参加11クラブが東西2グループに分かれてホーム＆アウェイ方式の東西リーグラウンド、および異なるグループ間での交流戦ラウンドを戦い、各チーム13～15試合の東西リーグラウンド、交流戦ラウンドを行った後、各グループ上位2チームはトーナメント方式で優勝を争うことになる。また、3位以下のチームはホーム＆アウェイ方式で最終順位を決定する。なお、各チーム年齢制限なしのオーバーエイジは6名まで、22歳～24歳を対象とするU－24 オーバーエイジは4名までエントリーが可能となっている。

大会は全80試合およびプレーオフラウンドが予定されており、2026年8月22日（土）から2027年4月まで開催。DAZN Standard／DAZN Soccerで視聴可能となっており、開幕節より全試合ライブ・見逃し配信予定となっている。

大会に参加するクラブ、および開幕節の対戦カードは以下の通り。

■参加11クラブ

・EAST（6クラブ）：浦和レッズ、FC東京、東京ヴェルディ、川崎フロンターレ、清水エスパルス、ジュビロ磐田

・WEST（5クラブ）：名古屋グランパス、ガンバ大阪、ヴィッセル神戸、ファジアーノ岡山、V・ファーレン長崎

■ 「U－21 Jリーグ」開幕節カード

・8月22日（土）

＜EAST＞

U－21東京ヴェルディ vs U－21FC東京 18:00キックオフ

・8月23日（日）

＜EAST＞

U－21ジュビロ磐田 vs U－21川崎フロンターレ 17:00キックオフ

U－21清水エスパルス－vs U－21浦和レッズ 18:30キックオフ

＜WEST＞

U－21ファジアーノ岡山 vs U－21ガンバ大阪 16:00キックオフ

U－21ヴィッセル神戸 vs U－21V・ファーレン長崎 17:00キックオフ